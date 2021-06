El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Jordi López, considera que durant la festa major de la població que s’ha celebrat a l’entorn de Sant Joan hi ha hagut molta feina per fer un control de l’ús de mascareta en zona amb certa aglomeració de persones. Però passats els dies de festa en fa una valoració positiva. La gestió d’aquetes zones han suposat molta feina perquè hi hagut una venda de 10.7000 entrades telemàticament i molta més gent que ha comprat directament a l’entrada.

A més, el fet de tenir espais perimetrats amb taules i cadires també ha incrementat «de forma molt important el volum de feina que s’ha hagut de gestionar des de l’Ajuntament i s’ha hagut de fer amb recursos propis, ja que cada dia calia fer el muntatge i els desmuntatge dels tres espais».

El regidor de Festes també ha fet una valoració positiva de la diversificació de les activitats en tres espais de concerts (plaça de Catalunya, plaça de l’Oli i el Parc Municipal) a més del pati de l’escola Montserrat que ha acollit els espectacles familiars i també l’actuació de la Cobla Vila d’Olesa i el Sardaball. López ha agraït el comportament dels veïns.