El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que, el passat 17 de juny, es va produir un tornado entre els municipis de la Llacuna i Santa Maria de Miralles, a l'Anoia. A partir de la informació recollida durant el treball de camp dut a terme i de l'anàlisi de les observacions s'ha pogut estimar que el fibló, que va tocar terra a les 15.34 h, va ser d'intensitat EF1 (138 a 178 km\/h) segons l'escala de Fujita millorada. Va durar al voltant de 6 minuts, va recórrer 6,6 km i la traça de danys va tenir una amplada màxima de 160 m.

Segons el SMC, l'anàlisi del model IFS del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF) del dia 17 de juny de 2021 permet determinar les condicions que van afavorir la seva creació. A les 12 del migdia mostra que hi havia un tàlveg al centre de la Península Ibèrica que s'estenia d'oest a est cap a la Mediterrània. Aquest provenia de la desconfiguració de la baixa aïllada de la circulació general atmosfèrica que dies enrere s'havia traslladat des de Madeira cap al Golf de Cadis. Al llarg del procés de reabsorció del solc per la circulació general, va travessar Catalunya de sud a nord el dia 17 a la tarda.Hi havia un mínim de temperatura a 500 hPa associat a l'eix del solc, amb valors de fins a -16 °C, que durant la segona meitat del dia va fregar l'oest del país. En canvi, la temperatura a 850 hPa es va mantenir estable al llarg de la jornada, de manera que a partir de migdia el gradient vertical de temperatura va anar en augment.

El centre de baixa en superfície situat entre les Illes Balears i el País Valencià va afavorir que hi hagués una advecció humida a nivells baixos a Catalunya. Aquest fet, juntament amb la divergència en altura generada a la part davantera del tàlveg i el marcat gradient vertical de temperatura, va afavorir el creixement de nuclis convectius.

Simultàniament, el cisallament vertical del vent era destacable. Mentre que en superfície el vent bufava de component est moderat, a nivells mitjans i alts ho feia de component sud entre fort i molt fort. Això va afavorir que els nuclis convectius poguessin evolucionar cap a estructures organitzades. Aquests entorns amb molt de cisallament vertical del vent són característics dels episodis de tornados.

Les estacions no el registren, però permeten recollir les dadesCom que els tornados són fenòmens d'una escala molt local, és infreqüent que afectin directament una estació meteorològica automàtica. En el cas del dia 17 de juny, cap estació de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) va registrar el fibló, però sí que van prendre dades del pas de l'estructura convectiva que el va formar.

L'estació de Santa Coloma de Queralt, que es troba 12 km al nord-oest de la zona perjudicada, va registrar una ratxa màxima de vent de 21,4 m\/s de component oest (273°) a les 15.27 h. A més, hi va haver precipitació d'intensitat forta i es van arribar a acumular 31,9 mm entre les 3 i les 4 de la tarda. De manera semblant, l'estació de la Panadella, a 16 km al nord-oest de la zona afectada, també va registrar precipitació d'intensitat forta i cops molt forts de vent. Entre les tres i les quatre es van acumular 31,4 mm i la ràfega màxima de vent va ser de 21,5 m\/s. Pel que fa a l'estació de la Llacuna, la més propera a la zona afectada, a dos quilòmetres al sud de la traça de danys, només va registrar 0,6 mm de precipitació entre les mateixes hores.

El recorregut

Els dies 18 i 23 de juny es va dur a terme el treball de camp per tal d'identificar, analitzar i caracteritzar la franja de danys del tornado que va ser vist a la Llacuna. Es va poder acotar l'àrea afectada amb la col·laboració dels vigilants de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) de la Llacuna i de Santa Margarida de Montbui: corresponia a la vall de la riera de Miralles, una zona de masos dispersos, camps de cereals i bosc.

Els primers danys que es van observar corresponien a un bosc molt proper al Cingle d'Ancosa, terme municipal de la Llacuna. Des d'aquest punt, el tornado va anar avançant cap al nord-est i, durant el primer tram del seu recorregut, va causar desperfectes importants a diverses naus d'una finca. La força del vent va aixecar les planxes metàl·liques de les cobertes -alguns fragments de les quals es van localitzar a una distància superior a un quilòmetre- i va tombar algunes parets.

A continuació, el fibló va afectar diversos camps de cereals. La direcció amb què les espigues estaven tombades presentava signes evidents de rotació, fet que assenyala el pas del tornado per aquests indrets.

A les zones de bosc, com per exemple el punt quilomètric 32 de la carretera BP-2121, hi havia arbres amb branques d'una mida considerable trencades i alguns exemplars tombats o arrancats de soca-rel. Ara bé, l'afectació més comuna a les àrees forestals era l'escapçament dels arbres, la majoria dels quals tenien un tronc d'un diàmetre de 20 a 50 cm.

Al tram central del traçat del tornado també es van observar desperfectes en algunes edificacions, bàsicament a les cobertes o en elements situats a les teulades. Si bé algunes de les afectacions havien estat produïdes directament pel vent, altres eren fruit de l'impacte d'objectes arrossegats pel fibló o per la caiguda d'arbres.

La darrera zona amb danys relacionats amb l'episodi va ser localitzada pocs metres més al nord del torrent de Françola, al terme municipal de Santa Maria de Miralles. En aquest punt es van trobar al voltant d'una desena de pins malmesos.

La franja de danys, orientada de sud-oest a nord-est, no era del tot rectilínia, sinó que dibuixava una lleugera ziga-zaga majoritàriament pel marge dret de la riera. L'amplada màxima va ser de 160 m, malgrat que en general oscil·lava entre els 70 i els 110 m.

En comparar el testimoni de diverses persones que van observar el tornado, la informació recollida durant el treball de camp i les dades de radar s'ha pogut deduir que el fibló hauria tocat terra a les 15.34 h i s'hauria dissipat prop de sis minuts més tard.

Intensitat EF1

D'acord amb les dades, el SMC ha pogut determinar que el tornado va tocar terra al terme municipal de la Llacuna i es va desplaçar en direcció nord-est fins al terme municipal de Santa Maria de Miralles, per la vall de la riera de Miralles. Estimen que va ser d'intensitat EF1 (138 a 178 km\/h) segons l'escala de Fujita millorada. El fibló, que fa durar al voltant de 6 minuts, va recórrer 6,6 km i la traça de danys va tenir una amplada màxima de 160 m.