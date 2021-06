Diversos paradistes del Mercat de la Masuca d’Igualada, entre els que s’hi trobaven la Presidenta de l’Associació de Botiguers, Montse Esquius i membres de la junta, han visitat el Mercat del Ninot i el Mercat de Sant Antoni de Barcelona per veure quines mesures s’estan prenent per tenir una bona activitat comercial i una bona aocupadió de parades. La delegació igualadina anava acompanyada de diversos tècnics del departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. L’expedició ha pogut conèixer de primera mà els projectes de reforma i reconversió que aquests dos mercats han realitzat per modernitzar-se. La Masuca ha d’afrontar aquest procés de transformació i de millora de la seva comercialització.

Tant el Mercat del Ninot com el de Sant Antoni són dos exemples de mercats punters que recentment s’han reformat. Els venedors igualadins han pogut veure parades de tercera generació, amb conceptes diferents com són la degustació, productes molt singulars. També ha despertat interès l’esforç en la decoració i la presentació del producte a vendre que oferien algunes de les parades barcelonines. I membres de l’expedició han estat atents També han pogut veure diferents exemples de parades amb repartiment a domicili i de compra en línia.

Al mercat del Ninot els paradistes igualadins han estat rebuts per Eduard Escofet, president de l’associació de placers del mercat i la Sílvia Domènech, directora del Mercat. Al mercat de Sant Antoni l’encarregat de fer la visita ha estat el seu gerent, Miquel Humedes.

Els mercats que s’han visitat tenen importants similituds com el fet que els dos tenen un comerç d’autoservei al seu interior. En el cas del Mercat del Ninot es tracta de Mercadona i en el de Sant Antoni de Lidl. A banda, el Mercat de Sant Antoni també té un gimnàs dins les seves instal·lacions.

Els supermercats amb multiproductes complementen l’activitat comercial de les mateixes parades i, en el cas del mercats barcelonins, es fa una bona valoració de l’experiència.

Els venedors del Mercat de la Masuca han valorat les propostes dels dos mercats barcelonins, que són bons exemples de cara a estudiar reformulacions de la venda especialitzada en una mateixa superfície compartida. La modernització de l’espai i dels mètodes de venda és per als igualadins una necessitat d’adaptar-se als hàbits d’avui.