El cel d'Igualada tornarà a tenir globus. L’edició d’enguany recupera el Night Glow, que es va haver de suspendre l’any passat a causa de la pandèmia, i anirà seguit d’un concert d’Stay Homas, com a elements destacats de la present edició. Encara no serà una edició com les que es feien pre-pandèmia. Per una banda hi ha una participació prevista més restringida i, per una altra, s'ha suprimit el vol de la tarda/vespre.

Ja s’hi han inscrit pilots de Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Egipte, Mónaco, Madrid, Castella, València, i Aragó, segons han explicat fonts de l'organització. El retorn a una certa normalitat sanitària ha permès recuperar la presència de pilots internacionals a la 25ena edició de l’European Balloon Festival, la concentració de globus aerostàtics més important de l’Estat que se celebrarà a Igualada (Anoia) del 8 a l’11 de juliol.

Després que l’any passat s’hagués de celebrar una edició de format reduït a causa de la pandèmia, enguany el Festival recupera tres vols matinals; el vol de divendres des del Parc Central, el vol de Ciutat de dissabte (amb globus que s’enlairaran des del camp de futbol de Fàtima, la Plaça de l’Ajuntament, Cal Font i l’Estació d’autobusos) i el vol de cloenda de diumenge, ja fora de la competició esportiva. També es recupera l’encesa nocturna de globus Night Glow, que per la seva plasticitat era un dels moments de més concentració de públic. La cloena de la nit de dissabte serà el concert del grup Stay Homas, dins del festival Anòlia.

Tornen també les activitats infantils a l’aire lliure, tant divendres com dissabte al Parc Central, i les activitats culturals i lúdiques als iglús de vent en diferents indrets de la ciutat, que enguany tindran lloc en espais tancats amb control d’aforament. Quedarà pendent per la propera edició recuperar el vol inaugural per a premsa dijous al matí i els vols de tarda, ja que les restriccions sociosanitàries fan inviable poder-los celebrar enguany.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa igualadina fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas. Es tracta d’una oportunitat única a l’Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger.

25 edicions omplint de color el cel d’Igualada

Enguany es commemoren 25 edicions ininterrompudes de l’European Balloon Festival, i per recordar-ho dijous a la tarda tindrà lloc al Pati del Museu de la Pell una petita celebració de l’efemèride adreçada als pilots participants i a les persones que al llarg dels anys han col·laborat en l’organització d’aquest esdeveniment.

Tothom qui vulgui veure un repàs de les 25 edicions de l’European Balloon Festival en imatges ho podrà fer des d’aquest 30 de juny al plafó lumínic “Igualadiníssim” situat al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada. L’exposició l’han inaugurat aquest matí els organitzadors del Festival, amb la presència de l’alcalde d’Igualada Marc Castells i el propietari de l’empresa Ultramagic, Josep Maria Lladó.

L’European Balloon Festival va néixer l’any 1997 fruit de l’impuls de l’aleshores regidor de promoció de l’Ajuntament d’Igualada, Joaquim Romero, el consultor de màrqueting Pep Valls, els germans Josep Maria i Carles Lladó de l’empresa Ultramagic i el pilot de Globus Kon-Tiki Àngel Aguirre. Des d’aleshores s’ha celebrat cada any amb la participació d’entre 30 i 60 globus d’arreu del món, excepte l’any 2020 que, a causa de la pandèmia, va tenir un format reduït sense els actes més multitudinaris com l’encesa nocturna de globus Night Glow o els vols de tarda.

Durant les seves 25 edicions ha aconseguit atraure milers d’espectadors d’arreu del país a Igualada i s’ha consolidat com el festival de globus aerostàtics més important de l’Estat espanyol i del sud d’Europa. A més dels vols simultanis matinals, que tenyeixen de color el cel de la Conca d’Òdena, té com a plat fort el Night Glow, una il·luminació nocturna de globus al ritme de la música que configura un moment de màxima espectacularitat. L’espectacularitat del Festival atrau l’interès de la premsa i les agències d’informació, i mitjans de comunicació d’arreu del món se’n fan ressò.

En el marc del Festival, al llarg dels anys s’han presentat diverses novetats del sector de l’aerostació com ara una cistella accessible per a persones amb cadira de rodes, o bé una “cistella vista” amb la barana més baixa dissenyada expressament per a volar assegut, desenvolupades per l’empresa fabricant de globus aerostàtics Ultramagic. També s’hi han presentat diversos globus amb formes especials també ideats i fabricats a Igualada, com un globus amb forma de lleó, pingüins, un mussol, un lloro, un personatge dels Minions, un pirata, o un nen amb cadira de rodes, entre molts d’altres.