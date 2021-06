L’Ajuntament d’Olesa ha obert el període de presentació de sol·licituds per optar a una nova convocatòria de subvencions dirigida a persones que hagin posat en marxa una activitat de caire econòmic al municipi durant aquest darrer any, des del 3 d’octubre de 2019 fins al 23 de juny de 2021. Aquesta és la quarta convocatòria i té per objectiu incentivar la creació d’ocupació al municipi i contribuir a reactivar-hi l’activitat econòmica i s’afegeix a les diverses accions que ja està duent a terme l’Ajuntament d’Olesa per enfortir el teixit empresarial del municipal.

L’import de la subvenció està supeditat al nombre de candidatures presentades que superin la valoració mínima exigida fins a exhaurir la partida pressupostària, que és de 16.000 euros. L’import individual màxim subvencionable és de 2.000 euros i no es podrà superar el 50% del cost de l’activitat.

Donts de l’Ajuntament han explicat que poden optar als ajuts aquelles persones que hagin iniciat una activitat econòmica o professional al municipi entre el 3 d’octubre de 2019 fins a la publicació de l’actual convocatòria, el 23 de juny , i que disposin de llicència de nova activitat i no tinguin deutes amb l’administració.

La cap del departament de Promoció Econòmica, Iolanda Muñoz, ha explicat que «la present convocatòria contempla 2 anys, des de l’endemà de l’anterior convocatòria d’aquests ajuts que va finalitzar el 2 octubre de 2019. Des d’aleshores, s’han creat un total de 64 empreses, tot i les dificultats que va representar la pandèmia, i estem contents perquè això vol dir que al municipi es continua emprenent».

Les propostes presentades es valoraran des del departament de Promoció Econòmica.