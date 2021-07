Els tres regidors del grup municipal de Ciutadans (Cs)de l’Ajuntament d’Olesa van abandonar el darrer ple acusant la resta de formacions representades d’actuar com a «dictadors». Les acusacions i el to de la portaveu de Cs, Vanesa Carrasco, van escalfar els ànims del ple. I la resta de grups van retreure l’actitud de Carrasco i els seus companys de formació.

Carrasco va denunciar una suposada «repressió» per part de la resta de grups. «El que ha passat amb aquesta moció és només un exemple de la dictadura a la qual estem sotmesos tant el nostre grup com els ciutadans que ens van confiar el seu vot», segons la regidora. Ciutadans argumenta que el seu grup va presentar una moció sobre mobilitat al municipi, similar a la que va portar a votació el PSC i que es va votar i aprovar. Carrasco va retreure al PSC que no hagués obert un diàleg amb el seu grup.

L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va demanar als regidors de Ciutadans que, abans d’abandonar la sala, es disculpessin per les paraules de Carrasco. Va lamentar que aquesta hagués protagonitzat en una intervenció «carregada d’insults, molt desproporcionats, que ofèn tots els grups; a mi, que presideixo aquest ple; i que ofèn l’alcaldia, que vetlla juntament amb l’interventor i el secretari per la legalitat de totes les decisions que es prenen».

L’abandonament de la sala es va consumar i la resta de grups també van criticar l’actitud de Cs.