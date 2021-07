Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) restaurarà màquines i vagons de la línia Llobregat Anoia, per tant, material antic que va deixar els darrers records del pas del tren per les velles vies del tren, desaparegudes de Manresa cap al nord. FGC ha adjudicat els treballs de restauració estètica d’un conjunt de vehicles que formen part del catàleg de material mòbil històric de la companyia. Es tracta d’un grup de peces històriques de la línia Llobregat-Anoia format per locomotores i vagons que, un cop finalitzin les tasques de restauració, s’exposaran a la nova nau de vehicles històrics que Ferrocarrils està construint a l’estació de Martorell Central, anomenat l’‘Espai de la Via Mètrica’.

Les peces històriques que seran objecte d’aquests treballs són locomotores de vapor com la OG 22 ‘Olot’, la CGFC 31 ‘Berga’, la MO 106 ‘Garratt’ o la CGFC 209 ‘Monistrol’ i vagons de mercaderies com el CGFC Mw 405. "Tot aquest material va prestar servei a la línia Llobregat-Anoia d’FGC al llarg del segle XX, tant de viatgers com de mercaderies, i la seva història és testimoni de l’evolució del transport ferroviari de Catalunya i alhora de l’evolució del país", han explicat fonts de l'empresa pública.

Els treballs que es duran a terme engloben tot un seguit d’actuacions per tal que els vehicles puguin ser exhibits adequadament, com són la restauració de l’estructura, xapa, fusteria ielements mecànics; la restauració d’elements ornamentals o la realització de diferents tasques de muntatge i pintura. Aquestes actuacions es duran a terme en el taller de restauració de les empreses adjudicatàries i, un cop finalitzats els treballs, els vehicles seran transportats fins a la nova nau de vehicles històrics.

Per a dur a terme la rehabilitació d’aquest material s’intentarà, sempre que sigui possible, el retorn a l’estat original del vehicle. És per això que caldrà dur a terme una labor de documentació per tal de trobar, per a cadascun d’ells, informació que permeti conèixer els detalls que presentaven en el seu estat original.

La nau on s’exposaran els 11 vehicles restaurats, a l’entorn de l’estació de Martorell Central, serà un espai amb 2.200 m2 de superfície, 106 m de llargada, 21 m d’ample i 8,65 m d’alçada, amb capacitat per albergar, en el seu interior, tres vies de 105 m de longitud on se situaran els diferents vehicles ferroviaris catalogats com a patrimoni històric.

Aquest espai se sumarà als altres espais que Ferrocarrils ha habilitat recentment per preservar els seus vehicles i instal·lacions històrics com “La Cotxera de Rubí”, situat davant de l’antiga estació de Rubí, “La Nau del tren històric del Vallès”, al Centre Operatiu de Rubí, o “El Moll de la Pobla” a l’estació de La Pobla de Segur de la línia Lleida - la Pobla de Segur.