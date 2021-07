El Festival de Llegendes de Catalunya arrenca oficialment aquest dijous al vespre però ja fa dies que escalfa motors amb els assajos de diferents companyies que estan fent residències artístiques a Sant Martí de Tous (Anoia), un poble de poc més de 1.000 habitants. Una de les novetats d'enguany és l'aposta per les produccions de nova creació de companyies emergents. Una d'elles és Com un Llum, que dissabte estrenarà el muntatge 'Safareig', una reflexió sobre la construcció cultural de l'amor a través del llenguatge. En aquesta edició es pretén recuperar la situació d'abans de la pandèmia amb la màxima presencialitat, tot i que s'ha decidit "dilatar" la programació i allargar el festival quatre dies en comptes de dos com és tradicional.

Fa dos anys que la companyia Teatre Nu va agafar les regnes artístiques del Festival de Llegendes de Catalunya. Dues edicions marcades per la pandèmia de la covid-19, però que, lluny de desmotivar-los, els ha incentivat. "Fa dos anys que dirigim el festival i han estat dos anys excepcionals, però per res això és un problema, sinó que és una motivació per tirar endavant una manera diferent de funcionar", explica a l'ACN la codirectora del certamen, Maria Hervàs.

De fet, aquesta edició pretén recuperar la situació d'abans de la pandèmia i, per això, s'ha apostat per la màxima presencialitat amb controls d'aforament i assignació de seients en cada espectacle. En total, des d'aquest dijous i diumenge es podran veure una trentena d'espectacles, tots amb reserva prèvia d'entrada. Des de l'organització esperen que puguin arribar fins a Sant Martí de Tous fins a 3.000 persones. Un dels punts forts del festival també són els voluntaris del poble que ajuden en les tasques d'organització. De fet, Hervàs ha apuntat que hi ha més de 120 voluntaris, més d'un 10% de la població.

En aquesta edició s'ha fet una aposta clara per l'impuls a la creació i, per això, s'han produït i coproduït diversos espectacles. En concret, el festival coprodueix juntament amb la Fira Mediterrània de Manresa el muntatge 'Més Lloc per a la Fosca', d'Elvira Prado-Fabregat, així com també 'Safareig, anàlisi semàntica de l'amor', de la companyia Com un Llum, que també han fet una residència artística a la Casa del Teatre Nu.

Precisament, la companyia Com un Llum ha estat 15 dies assajant el Sant Martí de Tous per acabar de perfilar els darrers detalls del muntatge. El seu director, Marià Llop, ha explicat que per ells ha estat molt important rebre el suport del festival per "poder tenir una plataforma de llançament i poder treballar amb unes mínimes condicions". Aquest és el segon muntatge d'aquesta jove companyia de Barcelona. 'Safareig, anàlisi semàntica de l'amor' és una obra que conté cançons populars i "fa una reflexió sobre com construïm culturalment l'amor a través del llenguatge".

En aquesta edició s'ha fet una aposta clara per l'impuls a la creació i, per això, s'han produït i coproduït diversos espectacles

Aquesta setmana, però, a la Casa del Teatre Nu no només hi ha la companyia Com un Llum assajant. Al primer pis d'aquesta casa, l'actriu basca Nerea Mendia està fent els darrers retocs de l'espectacle 'Manera de Parlar', que s'estrenarà el diumenge 4 de juliol. L'actriu protagonitza aquesta proposta que enllaça el món de les llegendes i la llengua pròpia del país basc amb Catalunya. 'Euskera' vol dir 'manera de parlar' i, seguint aquest significat, l'actriu explica quines són les paraules que ella fa servir per explicar històries i entendre el món, i ho compara amb les que ha après quan ha vingut a viure a Catalunya.

Muntatges destacats

Un dels plats forts serà l'Apagada del Misteri, l'acte central del festival, que es durà a terme la nit de dissabte. Es tracta d'una representació en la qual intervenen els habitants del poble i que escenifica un seguit de llegendes locals al llarg d'un recorregut pel centre històric il·luminat per més de 6.000 espelmes.

Del cartell també destaquen 'Paraules que trenquen ossos' de la companyia Pagans, que va fer residència al festival l'any passat; o 'Una flor no fa estiu' de la companyia La Reforma. També hi hauran produccions de companyies estrangeres com 'Puput' de Cocanha – Puput.