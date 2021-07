Un incendi va afectar ahir a la tarda unes 21 hectàrees a Sant Sesrovires. El foc es va iniciar cap a dos quarts de quatre de la tarda, a tocar de la carretera B-224, que va estar tallada al trànsit en els dos sentits de la marxa fins passades les vuit del vespre.

El perímetre de l’incendi es va donar per controlat al voltant de les nou del vespre, segons van assenyalar els Bombers de la Generalitat.

De les 21 hectàrees afectades, vuit eren de vegetació forestal, segons van detallar els Agents Rurals, que estaven investigant el seu origen. El foc també va afectar alguns coberts, que no eren habitatges i també alguns magatzems de la zona. A més a més, al llarg de la tarda es va treballar intensament per evitar que la cua de l’incendi arribés a zones habitades i que el seu cap afectés una hípica.

D’altra banda, els serveis mèdics van atendre quatre persones per inhalació de fum. Totes estaven en estat lleu i cap va haver de ser trasllada a cap centre sanitari, segons va informar fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La columna de fum que es va generar en les primeres hores del foc era molt intensa i això va originar un centenar d’alertes al 112 en poc més d’una hora, segons va informar Protecció Civil.

Per a l’extinció de l’incendi els Bombers van arribar a mobilitzar una trentena de dotacions terrestres, entre els quals hi havia unitats del GRAF (Grup d’Actuacions Especials) i del GROS (Grup Operatiu de Suport), i també hi van intervenir cinc mitjans aeris.