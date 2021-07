Amb el procés participatiu en ple període de votacions i una agenda que es comença a perfilar, Igualada veurà els propers dies l’inici dels preparatius per la capitalitat de la cultura catalana l’any 2022, i ho farà amb un mural a la plaça del Rei que serà un homenatge a les «llibreries de tota la vida». Es tracta d’una al·legoria al món de les llibreries, on, evidentment, el llibre n’és protagonista. L’obra evoca l’emblemàtica «Cal Jordana», en una interpretació lliure de l’artista del mural, l’igualadí Albert Álvarez.

El projecte, que s’iniciarà el proper dilluns 5 de juliol, està previst que duri uns 10 dies. El mural serà de caràcter efímer i, per tant, els ciutadans el podran gaudir mentre duri la capitalitat. La ciutadania podrà observar tot el procés de creació, que serà molt respectuós i integrat en l’entorn urbà. D’aquesta manera, la societat d’Igualada també formarà una part molt activa de la capitalitat cultural.

L’autor

Albert Álvarez Marsal (Igualada, 1960) és un il·lustrador i dissenyador igualadí que va iniciar-se en el dibuix tècnic a l’Escola La Llotja per fer posteriorment el salt a la il·lustració. Actualment és un dels artistes especialitzats en il·lustració històrica científica de referència a l’Estat Espanyol. Els seus murals es poden veure a diversos espais artístics i a alguns museus tan importants com el Museo Arqueológico Nacional, Cosmocaixa, Museo de Málaga, Museu Nacional de Qatar, Museo de Málaga o el Museo Arqueológico de Asturias. L’Albert té un estudi propi de disseny, que porta per nom Dbòlit.

Una fita col·lectiva

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 és una fita col·lectiva de ciutat que compta amb l’impuls de l’Ajuntament i fa protagonistes a les entitats i empreses culturals, juntament amb la ciutadania i agents socials. Una oportunitat per fer donar la importància que mereix la cultura catalana des d’un punt de vista local, des de totes les disciplines , així com mostrar el gran teixit cultural igualadí. La capitalitat s’encara amb l’objectiu de projectar la ciutat i mostrar la cultura com un bé essencial i un pilar de cohesió social.