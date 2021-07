El Ple de l’Ajuntament d’Olesa va aprovar una moció de suport a la Llei d’Amnistia. La iniciativa la va presentar inicialment per ERC i Junts per Olesa, i s’hi va sumar també tant el Bloc Olesà com la CUP. En van quedar fora el PSC i Cs.

La moció indica que l’amnistia hauria de poder incloure les 2.800 persones que, segons diu el text aprovat «han estat o segueixen encausades per a la participació en actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l’autodeterminació».

La moció acorda, entre d’altres, reclamar l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia.