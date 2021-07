L’Ajuntament d’Esparreguera habilitarà un Punt Lila per a una festa major lliure de violències masclistes. El punt és un espai de sensibilització i acompanyament per a les dones i persones LGTBI que puguin patir algun tipus d’agressió per raó de sexe o d’expressió de gènere. S’ubicarà al pàrquing de davant de l’institut El Cairat i prestarà servei els dies 9, 10 i 11 de juliol. També s’ha dissenyat un circuit d’actuació per saber què fer si vius o veus una agressió.

Amb l’objectiu de sensibilitzar i prevenir les agressions sexistes i LGTBIfòbiques durant la propera celebració de la festa major, la regidoria d’Igualtat instal·larà un Punt Lila a prop dels espais destinats a l’oci nocturn juvenil. El Punt Lila s’ubicarà al pàrquing del carrer de Gorgonçana, davant de l’IES El Cairat, prestarà servei els dies 9, 10 i 11 de juliol de 6 de la tarda a 9 del vespre i d’11 de la nit a 4.30 de la matinada, i també s’hi pot contactar a través del telèfon 634 36 78 45.

Aquest serà el segon any que Esparreguera disposa d’aquest servei, on hi haurà dues professionals d’aquest àmbit, les quals atendran els dubtes i acompanyaran els possibles casos amb total confidencialitat.