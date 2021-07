Un grup de 36 joves de la comarca que s’estan formant per a ser monitors i monitores esportius han realitzat una sessió formativa sobre com identificar i prevenir l’assetjament entre iguals, a càrrec de l’equip de mediació del Consell Comarcal de l’Anoia. Això els proporciona eines per a la gestió de conflictes en l’àmbit del lleure i l’esport.

La sessió, que es va fer a les dependències del Consell Comarcal de l’Anoia a càrrec de mediadores, ha posat de manifest la necessitat que hi ha d’impulsar actuacions d’aquest tipus atès que les situacions de bullying no només es donen en el marc de l’educació formal sinó que es poden detectar en altres espais fora dels centres educatius.

Des de la comissió que lidera l’ens comarcal es continuarà apostant per les accions de prevenció que contribueixin a disminuir la prevalença d’aquesta pràctica i a afavorir el respecte i la convivència entre iguals.