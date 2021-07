En el darrer ple de l’Ajuntament de Capellades celebrat dilluns, l’Ajuntament s’ha adherit a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). ERC, VdC i PSC hi han votat a favor, mentre que Junts ho ha fet en contra. Ciutadans s’ha abstingut.

En la mateixa sessió també es va aprovar per unanimitat la contractació de les obres corresponents al projecte de remodelació dels vials del carrer d’Oló, Amador Romaní, plaça de Sant Jaume, carrer de la Canaleta, carrer de Magina Carme i part d’11 de Setembre. Aquest projecte, tal com va explicar l’alcalde, Salvador Vives, «la remodelació d’aquest vials te un cost de 418.428 euros, es un projecte necessari que tindrà una incidència en la millora de l’accessibilitat d’una part important del casc antic de Capellades».

Capellades també prorrogarà l’acord amb el Servei Català de Trànsit, que és ben valorat per la majoria de grups. Tots hi van estar d’acord, excepte Cs, que es va abstenir. En canvi, tots, sense fissures, va aprovar el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament i violència a la feina.

En la mateixa sessió es va donar compte de la liquidació pressupostària de la llar d’infants municipal i del Museu del Molí Paperer, que és un organisme autònom. Els regidors també van aprovar una moció de Junts per Capellades sobre transició energètica i una de tots els grups per reorganitzar la zona tarifària a l’Anoia en una mateixa zona.