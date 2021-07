L’European Balloon Festival dona el tret de sortida demà dijous al vespre, amb un acte per commemorar la 25a edició del festival de globus aerostàtics d’Igualada. La celebració, adreçada als pilots participants i a les persones que al llarg dels anys han col·laborat en l’organització d’aquest esdeveniment, tindrà lloc al Museu de la Pell d’Igualada i servirà per donar inici a un European Balloon Festival. Serà una edició amb un dia menys de vol, amb la supressió de vols del vespre i amb menys participants que en les millors edicions del certamen, però serà l’edició del 25è aniversari i la de la recuperació d’algunes activitats com ara la plàstica encesa de globus de dissabte a la nit.

La tradicional recepció de pilots de l’European Balloon Festival enguany tindrà un format especial ja que es farà a l’aire lliure i en un acte per commemorar l’efemèride que celebra el festival aquest any: les 25 edicions.

A l’acte hi intervindran els membres de l’organització i es projectaran imatges de les primeres edicions del festival. Serà presentat per la periodista de TV3 i Catalunya Ràdio, Marta Carreras, i comptarà amb l’acompanyament musical del compositor igualadí Red Pèrill.

Per veure els globus enlairar-se, caldrà esperar a divendres a primera hora. Una trentena de pilots, catalans i de diferents països, participaran als vols programats durant els dies del festival: divendres 9, dissabte 10 i diumenge 11 de juliol. Divendres els globus sortiran des del Parc Central d’Igualada, mentre que dissabte tindrà lloc el vol de Ciutat, amb globus que s’enlairaran des del camp de futbol de Fàtima, la plaça de l’Ajuntament, la plaça de Cal Font i l’Estació d’autobusos. Diumenge se celebrarà el vol de cloenda, ja fora de la competició esportiva. Dissabte arriba un dels plats forts del festival, l’encesa nocturna de globus Night Glow –que enguany se celebra en format reduït i amb control d’aforament– i ja ha esgotat les entrades disponibles.

També ha fet sold out el concert del grup Stay Homas, dins del festival Anòlia, que tancarà la nit de dissabte.

Tornen també les activitats infantils a l’aire lliure, tant divendres com dissabte al Parc Central, i les activitats culturals i lúdiques als iglús de vent en diferents indrets de la ciutat, que enguany tindran lloc en espais tancats amb control d’aforament.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas. Es tracta d’una oportunitat única a l’Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger. Enguany celebra la seva 25ena edició.

Taller per fer globus de pell

Amb motiu de la celebració de l’European Balloon Festival el Creactiva’t al Museu del juliol programa un taller per famílies. Serà diumenge 11 a les 12 del migdia al Pati del Museu de la Pell d’Igualada. El disseny és obra d’Inquiet i proposa a les famílies treballar un material resistent i reciclat, la pell, per donar forma a un complement decoratiu en forma de globus.