Consell Comarcal de l’Anoia, a través d’Anoia Turisme, promourà la comarca arreu amb un nou globus aerostàtic que lluirà el lema Descobreix l’Anoia!. El cistell té capacitat per a 12 persones i ha estat fabricat per Ultra Magic, l’empresa instal·lada a Òdena, i volarà a través d’Anoia Balloons, una de les empreses de vols amb globus referent a la comarca amb qui el Consell ha tancat un acord de col·laboració. El globus del Consell és un dels primers actes de l’European Balloon Festival que se celebra des d’avui fins diumenge. Ahir al vespre es va dur a terme la recepció dels equips en un acte en què s’havia d’homenatjar els impulsors del certamen, que arriba als 25 anys.

El globus es va presentar a Copons, en un acte que va comptar amb la presència del president de l’ens, Xavier Boquete, la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrigo, l’alcalde de Copons, Alex Prehn, el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, i el seu conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez, i el regidor de Turisme de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé.

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, assegurava que «accions ambicioses com aquesta, apostant per un element tan genuïnament anoienc com és un globus aerostàtic, són les que han d’ajudar a posicionar l’Anoia com un destí preferent pel que fa al turisme de proximitat i el turisme de qualitat».