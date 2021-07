Una trentena d’entitats d’Igualada participen a un debat organitzat per ERC per debatre sobre el futur de la ciutat. L’acte va tenir lloc al Museu de la Pell. ERC considera que en els 10 anys de governs de Marc Castells, actual alcalde, «no s’ha escoltat escoltat el moviment cultural i no hi ha hagut un debat seriós i pausat amb els diferents agents culturals d’Igualada».

ERC posa en valor que en aquest debat «hi hagués moltes veus diferents, amb molts punts de vista compartits i conjurats per enriquir la ciutat culturalment, dinamitzar-la i treballant per fer una Igualada culturalment molt potent». I consideren que «cal fomentar aquests debats i espais de trobada, construir plegats punts d’unió en l’àmbit cultural ja que això enriqueix Igualada i beneficia a tothom”» Alhora, recalquen que «el govern ha d’actuar de manera responsable d’una vegada, encarar els reptes que tenim com a ciutat i treballar amb el sector un projecte cultural de ciutat que estigui a l’alçada».

En aquest sentit, els responsables d’ERC apunten que «la capitalitat de la cultura catalana, que acollirà Igualada a l’any 2022, no pot ser de nou un element de màrqueting i propaganda de l’alcalde de la ciutat sinó que ha de ser el pretext i el context per tal d’impulsar un projecte cultural de ciutat, que escolti i tingui en compte al sector, a la ciutadania i a les necessitats culturals de la ciutat».

I asseguren que «malgrat que això no ho fa el govern municipal, creiem que és molt necessari generar i crear aquests espais de trobada i debat, fòrums culturals amb les entitats i els agents culturals d’Igualada que posin en comú les fortaleses i necessitats» i i diuen que «volen escoltar tothom».