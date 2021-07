L'European Balloon Festival d'Igualada ha arrencat aquest divendres al matí amb el primer vol de competició en el qual hi ha participat més de trenta globus aerostàtics. El festival, que aquest any compleix 25 anys, manté algunes restriccions a causa de la crisi sanitària com ara la supressió dels vols de tarda, ja que és on es concentrava més gent.

Tot i això, els globus aerostàtics s'enlairaran els matins de divendres, dissabte i diumenge. Com és tradició, hi ha pilots d'arreu del món. Enguany es recupera un dels plats forts del certamen, el Night Glow -l'encesa nocturna dels globus-, que l'any passat va haver de suspendre's per la covid-19. Les 3.000 entrades que hi havia disponibles ja s'han exhaurit.

El festival de globus aerostàtics d'Igualada va recuperant la normalitat després que l'any passat hagués de celebrar una edició molt limitada. Aquest divendres més d'una trentena de globus s'han enlairat des del Parc Central de la capital de l'Anoia. Els pilots provenen de països com ara Suïssa, Itàlia, Anglaterra o Egipte. Dissabte tindrà lloc el Vol de Ciutat (amb globus que s'enlairaran des de diferents punts d'Igualada) i diumenge el vol de cloenda.

En aquesta edició també es recupera un dels plats forts del festival, el Night Glow. Es tracta d'una encesa nocturna dels globus que es farà al Parc Central dissabte al vespre just abans del concert del grup Stay Homas, dins del festival Anòlia. L'acte es farà dins d'un recinte perimetrat amb la gent asseguda i amb prèvia reserva d'entrada. L'aforament serà de 3.000 persones.

Des de l'organització del festival també s'ha destacat que tornen les activitats infantils a l'aire lliure, així com també les activitats culturals i lúdiques als iglús de vent en diferents indrets de la ciutat.