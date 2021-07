El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme de Piera, Javier Perellón, acompanyat de tècnics municipals, ha mantingut una trobada amb representants de la Diputació de Barcelona i de la companyia Endesa per analitzar la qualitat del subministrament elèctric al municipi, posant especial atenció als nuclis perifèrics. La voluntat era estudiar possibles vies de col·laboració per millorar el servei que es presta actualment a la ciutadania.

La trobada va tenir el seu origen en les reclamacions presentades davant el Servei públic de Consum de l’Ajuntament, que ha rebut 126 de veïns i veïnes de Can Claramunt i 96 del Portell, en les quals les persones afectades es queixen de contínues interrupcions del subministrament elèctric i d’oscil·lacions de l’ona de tensió.

La reunió va servir per marcar les futures línies d’actuació així com les inversions necessàries que es duran a terme a la vila per a la millora de la xarxa de subministrament elèctric.