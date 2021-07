Aquest matí s'han produït dos accidents de trànsit sense gravetat, a Martorell i a Gósol. A Martorell, al camí del Pontarró, una conductora ha bolcat el seu cotxe per causes que es desconeixen i n'ha resultat ferida lleu. L'accident ha tingut lloc pels volts de 2/4 d'11 del matí. Hi han anat dues dotacions del bombers, que han apartat el cotxe de la via, i el SEM, que ha atès la conductora, que estava molt nerviosa.

A la carretera B-400, a Gósol, al quilòmetre 24, un cotxe ha sortit sol de la via. No hi ha hagut ferits.