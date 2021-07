Després que ERC organitzés un debat cultural amb 35 entitats i agents culturals de la ciutat, Esquerra ha emès un comunicat en què contraposa la seva resposta a la seva convocatòria amb «la baixíssima participació del procés participatiu de la capitalitat de la cultura catalana, que a hores d’ara és de només el 3%». ERC demana al govern municipal que «aturi el procés participatiu i en pacti un de nou més just i equitatiu amb les entitats de la ciutat».

Segons els republicans, aquest procés per fer possibles els projectes culturals, que se n’han presentat fins a 40 dels quals només se’n triaran els que puguin encabir-se dins del poc pressupost que hi ha, «fomenta la competició en lloc de la col·laboració entre entitats».

Des d’ERC apunten que «hi ha una baixíssima participació i un procés que no és just ni equitatiu perquè l’equip del govern municipal no ha promogut com calia aquesta consulta ni tampoc l’ha generat escoltant les entitats, un pas imprescindible que incomprensiblement no ha fet». Alhora demanen que el govern municipal «creï i generi espais on les entitats puguin explicar i difondre els seus projectes a tota la ciutadania, a cada barri i districte», i també que augmenti el pressupost per tal de fer possibles la gran majoria dels 40 projectes presentats per part de les entitats.

Al costat dels projectes d’entitats

Els republicans d’Igualada expliquen que «el govern municipal no pot deixar escapar el capital cultural de tots els projectes presentats», i que «ja que les entitats sí que han fet la feina i han presentat els projectes, el govern no pot menystenir-les», sinó que «cal que busqui fórmules i recursos per fer-los possibles i enriquir realment la ciutat amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana».