L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat unes obres per fer el tancament perimetral de la Ciutat Esportiva de Les Comes, amb la finalitat de fer que tot aquest complex sigui més segur. La voluntat del govern és «posar fi a alguns actes incívics que s’hi havien produït últimament», segons han explicat fonts de la corporació.

Les obres consisteixen en la construcció d’un pas elevat de vianants a la confluència del carrer Guixeres amb el carrer Carles Riba. Aquesta entrada disposarà d’unes voreres molt més àmplies que l’entorn i tindrà una càmera de seguretat que controlarà els vehicles que accedeixin al recinte. Amb aquesta elevació del pas de vianants, que integrarà un carril bici, s’obligarà, també, a reduir la velocitat dels vehicles que circulen per aquest vial. La zona tindrà, també, nova senyalització informativa de les restriccions d’accés i de la ubicació de les diferents pistes de què disposa el complex esportiu.

Càmeres d’accés

Aquesta mateixa senyalització i instal·lació de càmeres d’accés es reproduirà a la confluència del carrer Guixeres amb el carrer de l’Abat Oliba, l’altra zona d’entrada i sortida a la Ciutat Esportiva de Les Comes.

Aquesta actuació anirà acompanyada de la instal·lació de diverses càmeres de seguretat dins del complex esportiu, així com del reforç de vigilància durant els divendres i els caps de setmana. El projecte es finalitzarà durant l’estiu amb l’asfaltatge del carrer Carles Riba des del carrer Guixeres fins a la nova pista poliesportiva.

Les Comes agrupa bona part de les instal·lacions esportives de la ciutat i és un dels pulmons per a la pràctica esportiva. Amb el tancament de la Ciutat Esportiva de Les Comes, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que «l’Ajuntament fa una aposta ferma per la preservació i el manteniment d’aquest espai de pràctica esportiva tant usat pels igualadins i dona solució a les queixes dels veïns del barri de Les Comes.