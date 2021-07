Quaranta globus aerostàtics d'arreu del món han omplert des de divendres i fins aquest diumenge el cel de la Conca d'Òdena en la vint-i-cinquena edició de l'European Balloon Festival, una edició encara adaptada a la pandèmia que ha superat les expectatives dels propis organitzadors, tant pel que fa al número de pilots participants com pel que fa al públic, ja que en poques hores es van exhaurir les tres mil entrades disponibles per l'encesa nocturna de globus Night Glow.

Els tres vols matinals han gaudit d'un temps magnífic que ha deixat imatges de postal amb quaranta globus sobrevolant simultàniament Igualada, especialment durant el vol de dissabte que va comptar amb l'enlairament de diversos globus des de places del centre de la ciutat. Pel que fa a la competició esportiva, ha resultat guanyador absolut el pilot Carles Figueras, de l'equip d'Ultramagic, seguit de la també igualadina Adriana Lladó. El pilot Josep Costa ha quedat en tercera posició.

Dissabte a la nit es va celebrar un Night Glow especial, en format reduït de deu globus i amb el públic assegut, en la que va ser probablement l'encensa nocturna de globus més emotiva de la història del festival ja que va esdevenir un homenatge a sanitaris, serveis essencials, mestres i científics. El procés d'inflada i il·luminació dels globus va esdevenir una al·legoria del tràngol viscut a la Conca d'Òdena que, de mica en mica, va tornant a la normalitat, es va alçant i veient de nou la llum, tal i com fan els globus. Després del Night Glow, al mateix Parc Central va tenir lloc el concert del gruo Stay Homas, dins del festival Anòlia.

Per evitar aglomeracions, enguany no s'han pogut celebrar els vols de tarda –que s'espera poder recuperar l'any que ve-, però sí que hi ha hagut durant tota la setmana els iglús de vent al centre de la ciutat (activitats en teles de globus reciclades) i les activitats infantils al Parc Central les tardes de divendres i dissabte, amb molta participació de famílies.

European Balloon Festival

L'European Balloon Festival és la concentració de globus més gran de l'Estat i del sud d'Europa. Està impulsat per l'Ajuntament d'Igualada i l'empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas. Es tracta d'una oportunitat única a l'Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger. Enguany celebra la seva 25ena edició.