FLS Anoia (Fracture Liaison Service), grup de l’Hospital Universitari d’Igualada, ha estat seleccionada per formar part d’un programa de tutoria que donarà suport a la implementació i la sostenibilitat de les Unitats de Fractura (FLS), i altres tipus de serveis d’Atenció Postfractura osteoporòtica a Espanya, dins el marc de la iniciativa Capture the Fracture® Partnership (CTF-P).

Capture the Fracture® Parternship (CTF-P) és una iniciativa mundial que té com a missió accelerar la implantació de models coordinats d’atenció per a la prevenció secundària de fractures. Es pretén oferir un full de ruta, desenvolupar recursos de suport i solucions digitals, i s’ofereix una feina de tutoria.

El programa de tutoria té com a objectiu crear una comunitat de tutors amb els coneixements, les habilitats, la competència i el rendiment per tal de donar suport a l’inici i la sostenibilitat de les Unitats de Fractura (FLS).