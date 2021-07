El Govern de la Generalitat ha fet públic aquest dimarts que el XXXII Premi Internacional Catalunya ha recaigut en quatre dones que considera clau per la seva "contribució a la lluita contra el coronavirus". Es tracta de Dania El Mazloum, Anxhela Gradeci, Özlem Türeci i la bosniana i cap d'Infermeria de l'Hospital Universitari d'Igualada, Tijana Postic. Totes quatre rebran el guardó corresponent al 2020, any en que no es va atorgar per la pandèmia, precisament. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha donat a conèixer els noms de les guardonades a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. El lliurament del premi tindrà lloc a finals de 2021, en una cerimònia presidida per Pere Aragonès, president de la Generalitat.

Les quatre dones guardonades representen, segons el Govern, diverses facetes de la lluita contra el coronavirus. La doctora Dania El Mazloum continua la tasca de la seva mare, Samar Sinjab, que va emigrar a Venècia des de Síria i va morir tractant pacients amb covid-19; la doctora Anxhela Gradeci és una refugiada albanesa que ha confrontat el coronavirus des d’una sala respiratòria de l’Hospital Whittington de Londres; la infermera en cap Tijana Postic, arribada a Catalunya de Bòsnia fa 25 anys, va organitzar la resposta del servei d’infermeria a Igualada, el primer focus de coronavirus a Catalunya; i la doctora i investigadora alemanya d’origen turc Özlem Türeci, va desenvolupar i distribuir la vacuna basada en l’ARNm que ha transformat el panorama de tractament de la covid-19.