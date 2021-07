Representants de la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) i de l’Associació Juvenil La Coll@nada han elaborat un manifest de queixa per la gestió cultural a l'Ajuntament d'Igualada i a la Festa Major d’enguany. La Festa Major d’Igualada, que té agena d'actes del 23 al 30 d’agost, es veu directament afectada per les mesures restrictives anunciades aquesta setmana pel Govern de la Generalitat per frenar l’expansió de la Covid-19. Els indicadors de contagis continuen disparats a Catalunya, i especialment entre els joves. Davant d’aquesta situació, Salut ha decidit limitar l’horari de totes les activitats nocturnes a les 0,30h de la nit, limitar de nou les reunions i es reduir els aforaments dels espais on hi ha activitats.

Després d’un any i mig de pandèmia i la suspensió de la passada Festa Major d’Igualada 2020, les dues entitats coincideixen en el fet que l’Ajuntament “va ser incapaç de proposar alternatives per poder celebrar-la”. Les dues representants de FESTHI i La Coll@nada asseguren que fa mesos que treballen per aconseguir celebrar una Festa Major amb totes les mesures de seguretat necessàries per responsabilitat col·lectiva i per compromís amb la ciutat, però que malgrat els esforços, “un cop més topem amb un ajuntament que ens gira l’esquena”. També remarquen que la gestió de la situació per part del Consistori és “pèssima, aboca a una Festa Major de caos i improvisació permanent i que Igualada no està en condicions de ser capital cultural”, compromísque haurà de ser una realitat en els propers mesos.

La Coll@nada i Festhi afirmen que departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada és “incapaç de trobar espais de treball i trobada de projectes” i que aquest fet provoca que part de l’activitat cultural de la ciutat quedi penjada per la “inacció política en clau interna del regidor Camps i el passotisme de l’alcalde Castells”. Aquests fets i crítiques ha portat les dues entitats a engegar la campanya #SenseNosaltres, la qual té com a objectiu protestar sobre com s’afronta, no només la gestió de la Festa Major d’Igualada, sinó la gestió cultural a la capital anoienca.

El marc legal en què operen entitats com les protagonistes de la Festa Major d’Igualada, és complex i requereixen facilitats per part de les institucions, però denuncien que “només trobem entrebancs”. Després de dos anys complicats i de gairebé inactivitat per part de les dues entitats, remarquen que el teixit associatiu necessita un rescat en forma de pla de xoc per poder solucionar els problemes d’infra-finançament i també la manca d’espais segurs o emmagatzematge. I, per aconseguir això, FESTHI i La Coll@nada creuen que “és molt necessari un acord municipal”.

A banda de la crítica i denúncia de la mala gestió per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament, les dues entitats també van explicar les negociacions sobre el disseny de la festivitat prevista per celebrar aquest agost on, segons les dues entitats, es va abocar a les associacions a una negociació in extremis amb “tots els números de fracassar”. Així, durant la lectura del manifest no s’ha anunciat cap canvi previst en les actuacions ja programades ni què passarà amb la que és una de les festes majors més antigues del país en el cas que tirin endavant les noves restriccions.

Sota el lema “Mai més una Igualada #sensenosaltres, mai més una Igualada sense tu!”, impulsada per la Federació (FESTHI) i l’Associació Juvenil, la campanya #SenseNosaltres pretén destapar un “problema greu de gestió interna que dificulta l’acció i col·laboració amb les entitats” i han assegurat que aquest és el primer de molts altres actes que aniran anunciant a través de les seves xarxes socials.