El Premi Internacional Catalunya 2020, que atorga la Generalitat, ha reconegut les doctores Dania El Mazloum i Anxhela Gradeci, la investigadora Özlem Türeci i la responsable d’infermeria de l’Hospital Universitari d’Igualada Tijana Postic pel seu paper en la lluita contra la covid-19 en un any marcat per la pandèmia. Postic, arribada a Catalunya de Bòsnia fa 25 anys, va organitzar la resposta del servei d’infermeria a Igualada, on va tenir lloc el primer focus de coronavirus a Catalunya.

El nom de les premiades el va donar a conèixer ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va destacar que el guardó del 2020 –que no va poder celebrar-se a causa de l’emergència sanitària– pretén «honrar una plataforma de candidates» que representen «diferents facetes» de la lluita contra el coronavirus. La presidenta delegada del premi, la lingüista i traductora Mary Ann Newman, va dir a Efe que aquesta edició del guardó és un homenatge a les dones que han estat «en la primera línia de xoc contra la covid-19».

Dania El Mazloum és una doctora que continua en el camp de la pediatria la tasca de la seva mare, la també doctora Samar Sinjab, que va emigrar de Síria a Venècia, on va morir tractant pacients de la covid-19. Anxhela Gradeci és una refugiada albanesa establerta a Anglaterra, que ha combatut la pandèmia des de la sala respiratòria d’un dels hospitals més durs de Londres. Özlem Türeci, doctora, immunòloga i empresària alemanya d’origen turc, és una de les fundadores de BioNTech.