La presidenta i el secretari de l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia, ADSA, Pepita Còdol i Antoni Miranda, respectivament, han proposat a l’Ajuntament de Vilanova fer un reconeixement als 600 donants de sang de la població. La petició, la van formalitzar dimarts en una reunió amb l’alcaldessa, Noemí Trucharte, i el regidor de Serveis Personals, Xavi Sala. La proposta seria fer un monument en alguna part del poble.

A Vilanova del Camí hi ha més de 600 persones censades com a donants de sang. ADSA considera que amb aquest nombre de donants es garanteix la cobertura de totes les necessitats de sang i hemoderivats del municipi. Per això han traslladat a l’Ajuntament la idea de fer-los un reconeixement públic i han proposat construir un monument al municipi per agrair-los la seva contribució.

Trucharte assegura que «és juts reconèixer i agrair el gest solidari dels donants, ja que beneficien i milloren la vida de molts ciutadans».