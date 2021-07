L’organització del festival REC.0 ha decidit no celebrar encara l’edició del novembre del 2021, per les incerteses que encara presenta la situació actual. Serà la quarta convocatòria que se suspèn a causa de la pandèmia.

El REC.0 és una mostra de botigues efímeres (de quatre dies) instal·lades en velles adoberies del barri industrial del Rec, situat a la trama urbana d’Igualada. La proposta és un gran atractiu tant per a les marques més de moda que volen tenir presència al REC com per l’elevat nombre de visitants que hi acudeixen.

Els organitzadors valoren que la situació de la pandèmia pugui millorar en els propers mesos, però asseguren que no es pot garantir la celebració d’una edició amb total seguretat a la tardor. Per això, han decidit tornar a celebrar una altra edició el maig del 2022, on s’espera que la situació estigui més tranquil·la .