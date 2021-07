La plataforma de la campanya #SENSENOSALTRES, impulsada per la FESTHI i La Coll@nada, lamenta «el poc contingut de fons» de les declaracions del regidor de Cultura, Pere Camps, i «el silenci» de l’alcalde Marc Castells. El teixit festiu assegura que la seva voluntat no era focalitzar la seva crítica «en els símptomes i els desajustos anuals sinó en els problemes estructurals que té l’Ajuntament en matèria de gestió cultural. Problemes que han quedat sense resposta per part del consistori». Consideren que, «ben al contrari del que s’esperaria d’una administració seriosa del segle XXI», l’Ajuntament els ha respost «dient mitges veritats i amb un to paternalista». Respecte a la resposta sobre la situació de La Coll@nada, afirmen que el que criticaven és que l’Ajuntament actuï només a la reactiva i que fossin comunicats de la falta de salubritat del pati de l’Escorxador per part de Fira d’Igualada quan l’Ajuntament tenia constància del fet.