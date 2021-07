L’Ajuntament d’Esparreguera ha donat llum verd al Pla d’Accessibilitat. Es tracta d’un document que preveu la supressió de les barreres arquitectòniques del municipi, incloent-hi les de la via pública i els mitjans de transport, amb un termini d’execució previst de 12 anys i una inversió quantificada en 15,9 milions d’euros.

Es tracta d’un instrument que identifica i proposa solucions a les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació amb l’objectiu d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d’una manera racional i planificada. El document, que ha estat elaborat per la mercantil Fracctal SCP i actualitza el pla municipal aprovat l’any 2002, estableix una reserva pressupostària anual de 375.000 euros, com a mínim, per a la seva execució, que s’haurà de preveure en els propers pressupostos municipals en funció dels recursos municipals existents.

En aquesta última sessió també es va aprovar definitivament el projecte constructiu de la via ciclista paral·lela al vial d’accés a Mas d’en Gall, amb els vots a favor de PSC, EC i el regidor no adscrit, i l’abstenció de la resta de grups municipals. El projecte té un cost estimat d’1,3 milions d’euros i incorpora també la memòria d’expropiacions per obres del camí ciclista que se situen en sòls rurals, valorada en 29.312 euros. Ara caldrà iniciar el procediment d’expropiació per obtenir la disponibilitat dels terrenys i, posteriorment, licitar les obres que tenen un termini d’execució previst de 10 mesos. En aquest punt, Ciutadans i la CUP van retreure al govern la manca de comunicació amb el veïnat del barri per consensuar el projecte, ja que consideren que el traçat no és segur per als vianants. Així mateix, ERC va afegir que es tracta d’una inversió important pel retorn que calculen que pot tenir en nombre de persones usuàries i va alertar també de possibles riscos en el traçat.

Un altre dels punts que es va aprovar en la sessió va ser una modificació de crèdit per valor de 80.700 euros que es destinaran a diverses partides. Entre les més quantioses hi ha 39.500 euros per a la programació de festes de Nadal i Reis, 25.000 euros per a l’adquisició d’instruments per a l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera i 10.000 euros per a diferents inversions de reposició de la residència municipal Can Comelles, entre d’altres. Hi van votar a favor PSC, EC, CUP, Ciutadans, E2031 i JxE; en contra, el regidor no adscrit; i es va abstenir ERC.

D’altra banda, durant el ple la regidora María Vallejo va fer pública la seva renúncia com a primera tinent d’alcalde i coordinadora de l’àrea de Drets Socials i Ciutadania per motius professionals. Vallejo torna a l’exercici de la infermeria, però es mantindrà al govern com a regidora de Gent Gran i Serveis Socials Especialitzats.

El seu testimoni el recull el regidor Juan Jurado, que assumirà la primera tinença d’alcaldia, la coordinació de l’àrea de Drets Socials i Ciutadania i la regidoria de Persones, a més de mantenir les regidories de Cultura i Educació.