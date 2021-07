La capital de l’Anoia va ser l’epicentre de la pandèmia, sent, junt amb la Conca d’Òdena, el primer territori en confinar-se just a l’inici del que ha acabat sent l’actual pandèmia de la covid-19. Ahir Igualada va ser l’epicentre d’un gran homenatge nacional a les persones que van lluitar contra la covid-19, gràcies a un acte organitzat per Òmnium Cultural que va tenir lloc a dos quarts de 8 del vespre la plaça de Cal Font

L’acte, que va ser presentat per la periodista Mònica Terribas, va donar veu a diferents professionals del sector sanitari, d’emergències i dels serveis essencials que han lluitat a primera línia contra la pandèmia, com ara mestres. A l’acte hi van ser presents diferents autoritats, com la presidenta del Parlament, Laura Borràs; l’exconsellera de Salut, Alba Vergés; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; així com molts alcaldes i alcaldesses dels diferents pobles de la Conca d’Òdena, entre d’altres.

També va tenir diferents parlaments institucionals, l’actuació musical de Cesk Freixas, i unes paraules del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i del director del Festival Cruïlla, Joan Herreruela.

Un dels moments més emotius de la vetllada va arribar amb l’estrena de la peça musical Mirar endavant, la qual ha estat creada pel compositor igualadí Carles Prat Vives i l’escriptora Anna Marsal Riera. La peça en qüestió va ser creada expressament per a l’ocasió i va ser interpretada per la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia sota la direcció de Josep Miquel Mindan, els solistes Pau Sastre i Judit Robles, i desenes de cantaires dels cors Exaudio, Coral Xalest, Cor Omnes, Coral Gatzara, Coral Els Verdums i Coral Mixta.

Abans de començar l’acte es va inaugurar la gran obra d’homenatge a la solidaritat col·lectiva que porta per nom Mirades des del Confinament, que va impulsar durant els mesos més durs del confinament l’artista de renom internacional Joan Fontcuberta i Òmnium Cultural, amb la col·laboració del Festival Cruïlla i l’Ajuntament d’Igualada, i que quedarà de manera permanent a la plaça de Cal Font d’Igualada, l’emplaçament on es va celebrar l’acte. Un gest simbòlic cap a Igualada per haver estat la ciutat que es considera la zona zero de la pandèmia a Catalunya.

L’obra és un mural que ha estat creat per l’artista Joan Fontcuberta a partir de 64.000 fotografies enviades per la ciutadania, i s’ha construït amb plaques de gres cuites i impreses amb tintes ceràmiques. Al llarg de 42 metres d’amplada, 11 persones diferents representen la paraula «solidaritat» en llengua de signes, en una composició que transmet la força de la gent i posa en valor la gran capacitat que ha tingut la ciutadania per organitzar-se, fer front a les dificultats i ser creatius, malgrat la pandèmia.

Laura Borràs, vinculada a la capital de l’Anoia, va remarcar en el seu discurs que «Igualada serà recordada com la zona zero de la pandèmia, però també la zona zero de la solidaritat».

L’acte es va celebrar coincidint amb el 50è aniversari d’Òmnium Anoia, que des de final del 2020 ha organitzat nombroses activitats per commemorar l’efemèride i que, des de fa molts mesos, s’ha abocat a idear i organitzar aquest acte nacional d’homenatge a l’esforç col·lectiu derivat de la pandèmia. Per això, a l’acte hi va participar el president d’Òmnium Cultural de l’Anoia i va dedicat unes paraules a Jordi Cuixart, també present en l’acte. «Jordi, t’hem enyorat molt», va dir. A partir del dia 20 de juliol es podrà recuperar el vídeo de l’acte d’homenatge a la pàgina web miradesdesdelconfinament.cat.