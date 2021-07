Igualada ha programat per als dies 25 i 26 de setembre la sisena edició de l’Alzheimer Race, la caminada solidària organitzada conjuntament per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari (CSSI) i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) amb la col·laboració de l’Ajuntament de la capital anoienca. A causa de la pandèmia, en l’edició d’aquest any no es farà un esdeveniment presencial multitudinari i s’ha adoptat un nou format, en el qual l’objectiu és que tots els participants caminin o corrin durant aquell cap de setmana amb qui vulguin i on vulguin, i gràcies a un rellotge podran comptabilitzar les passes que han fet per consolidar un objectiu comú. El lema d’aquesta edició és «Seguim caminant per sumar junts».

Les inscripcions tenen un preu de 10 euros per als majors de 12 anys, i de 2 euros per als de 0 a 11 anys, i es podran realitzar online a partir del 16 de juliol mitjançant un formulari.

Posteriorment, i abans de la caminada, el mes de setembre es podrà seleccionar un dia i hora per recollir la bossa del participant, en la qual hi haurà un lot d’obsequis, un rellotge per comptar les passes, i en el cas dels majors de 12 anys, una samarreta de la caminada. També hi haurà sorteig d’obsequis com en altres edicions. Els dies 25 i 26 de setembre els participants caminaran o correran i el rellotge comptarà les seves passes, i entre els dies 27 de setembre i 3 d’octubre podran enviar a l’organització la xifra de les seves passes per tal de fer el recompte total, que s’anunciarà el dia 4 d’octubre.

La cursa està oberta a la participació d’entitats i empreses col·laboradores.