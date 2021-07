El republicà Josep Maria Palau i Arnau, exalcalde de Jorba (2003-2015) i exregior a Igualada (2015-2019), és el nou director de Serveis d’Igualtat i Feminismes. Palau, nascut a Jorba el 1968, va encapçalar la candidatura d’ERC a Igualada (2015). És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB) i està estudiant el 4t curs del grau en Dret (UOC). Ha realitzat cursos del doctorat en Creació, Estratègia i Gestió d’Empreses (UAB) i diversos màsters en el món de l’administració pública. Ha treballat a l’Ajuntament d’Igualada com a Tècnic de Promoció Econòmica (1993-1994), com a cap del Servei de Promoció Econòmica (1995-2007) i com a cap del Servei d’Organització, Qualitat i Control de Gestió (2011-2015). També ha exercit de responsable de Control Intern, Extern i Auditoria Financera del Consorci Sociosanitari d’Igualada (2013-2015).

A la Generalitat, ha treballat com a director dels Serveis Territorials a la CC d’Innovació, Universitats i Empresa (2007-2011), com a responsable d’Anàlisi Econòmic i Financer de les Corporacions Locals de Política Financera (2016-2019) i com a subdirector general de Recursos Econòmics i Contractació de Salut (2019- 2021).