L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està a punt per iniciar les obres de la casa Cal Puigjaner, que ha de convertir-se en futur museu. El regidor de Cultura, Xavier Rota, ha avançat que s’està ultimant la contractació de l’empresa que ha de tirar endavant els treballs d’arranjament de la planta baixa de la casa pairal de Cal Puigjaner, que serà la columna vertebral del projecte de museïtzació de futur.

La museïtzació de l’espai que inclourà, entre d’altres, l’habilitació d’un vestíbul, la climatització de l’espai, l’arranjament de l’escala i adequar aquesta planta per encabir-hi una exposició.

A Cal Puigjaner s’ubicarà una exposició etnològica de tot el Montserratí que serà molt didàctica, per ajudar a conèixer Olesa de Montserrat i tot l’entorn».

El regidor de Cultura destaca en una nota recollida al web municipal que «aquesta exposició comptarà amb diferents seccions com natura, plantes remeieres, fauna, geologia, ceràmica prehistòrica i informació sobre la vertebració de les diferents poblacions al voltant de Montserrat». A més, també inclourà informació «sobre el passat agrícola i el cultiu de l’olivera i de l’aigua que esdevindrà imprescindible per alimentar les fàbriques tèxtils». I en l’exposició fixa també hi haurà una part per a als Miquelets i per a la cultura popular de tradicions festives del territori: les passions, la festa de Sant Antoni Abat o els Miquelets.

El procés de recuperació de la casa pairal de Cal Puigjaner es va iniciar amb les obres de rehabilitació i reforç de l’estructura. Ara cal continuar amb els treballs per habilitar l’edifici.

Xavier Rota també ha avançat que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat continuarà amb les tasques d’inventari del patrimoni històric del municipi gràcies a una subvenció que ha rebut de la Diputació de Barcelona per complementar les despeses de contractació d’un arqueòleg i un auxiliar per dur a terme la catalogació i inventari de tot el material pendent. Rota ha previst que aquests treballs comencin a partir de la segona quinzena del mes de setembre «amb les tasques preparatòries pertinents abans de fer l’inventari a finals d’any».

En aquesta segona fase, els treballs d’inventari continuaran amb una part de la col·lecció que va donar el Col·lectiu Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) així com les donacions particulars i tota la col·lecció de moble municipal que s’ha anat restaurant els darrers anys.

La primera fase de l’inventari es va fer el 2020 i es va centrar en la catalogació de la col·lecció que va donar l’UEC i bona part del CMRO.