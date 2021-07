El proper mes de setembre es posarà en marxa a la conca d’Òdena el primer projecte de transport compartit amb vehicle elèctric fora de l’àrea metropolitana. A les grans ciutats ja hi ha propostes de mobilitat amb vehicle elèctric, però ara es vol provar en aquesta zona, on de mitjana es calcula que hi ha uns 200.000 desplaçaments diaris. Es tracta d’un servei de lloguer d’aquests vehicles, que poden ser cotxes, motos, bicicletes i patinets. El preu encara no està fixat. «Han de ser preus assequibles», indiquen fonts properes al projecte. La prova pilot arranca amb 8 cotxes, 12 motos i 25 patinets. Més endavant incorporaran bicis i s’ajustarà la flota en funció de la demanda.

Els usuaris podran llogar per hores el tipus de chicle desitjat i deixar-los en altres punts dels municipis participants. La prova la impulsen els 7 ajuntaments de la conca d’Òdena, amb la participació de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU), la Mancomunitat de la conca d’Òdena (MICOD), l’Ajuntament de Castellolí, Seat:Code i Circuit Parcmotor, on hi haurà la base operativa.

Tots els veïns dels set municipis de la MICOD –Castellolí, Igualada, Jorba, la Pobla de Claramunt, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí–, podran ser usuaris. La contractació dels vehicle es farà a través de l’app Mobico.

Els vehicles disposen de la tecnologia Seat:Code, una start-up creada dins el grup Seat, i el software de gestió, reserva i funcionament per compartir vehicle a través d’una app que permet llogar-los per hores segons les necessitats. Cada usuari es donarà d’alta al sistema i podrà utilitzar els vehicles segons el seu interès, deixant-lo en zones d’aparcament que trobarà en cadascun dels municipis participants a la prova pilot.

La flota es distribuirà tenint en compte factors com el nombre d’habitants a cada municipi, la presència d’un polígon industrial que generi desplaçaments per la seva capacitat de generar llocs de treball o les distàncies i vies d’interconnexió entres els set municipis, i d’altres consideracions estudiades municipi per municipi.

L’objectiu principal és connectar els municipis de la conca d’Òdena i facilitar els desplaçaments de la població. D’aquesta manera, es vol donar una alternativa a la limitació del transport públic a les zones industrials, que obliga a utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se a la feina. Aquest nou sistema de mobilitat també permetrà reduir la contaminació i l’ús del vehicle privat i s’alliberaran places d’aparcament que en un futur poden servir per a zones verdes o altres espais d’interès per a cada municipi, fomentant la intermodalitat com funciona amb èxit a les grans ciutats.

El projecte es va presentar ahir al passeig Verdaguer d’Igualada, lloc que acollirà un punt de sharing, amb representants de tots els agents implicats.