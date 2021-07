El nou delegat de la Generalitat al Penedès, David Alquézar, ha assumit el càrrec amb el propòsit d’accelerar el desplegament dels Serveis Territorials. Pendents des de fa tres anys. Alquézar assegura que abans del 2023 n’ubicarà un a cadascuna de les quatre comarques de la demarcació. La intenció del delegat és que les primeres oficines estiguin en marxa aquest any, amb Agricultura i Educació. En el primer cas, previsiblement s’ubicarà a Vilafranca, mentre que queda per concretar on es desplegaran els serveis educatius. En paral·lel a aquestes dependències, Alquézar ha avançat que a curt termini també treballen per obrir una oficina d’atenció ciutadana a cada comarca.

Alquézar, que fa poc més d’un mes que ha assumit el càrrec, assegura que el «repte principal» d’aquest mandat és aconseguir la «cohesió» del territori. Per assolir-ho, veu clau «desplegar tots els Serveis Territorials possibles», tot i que admet que topa amb limitacions pressupostàries de la Generalitat. Per això marca el desplegament en diferents etapes, la primera de les quals situa en el 2023, quan preveu que hi hagi un Servei Territorial a l’Anoia, un a l’Alt Penedès, un al Baix Penedès i també un al Garraf. A final d’any, hi podria haver el primer desplegat. i Agricultura i podria anar a Vilafranca.

Pel que fa a la resta de conselleries, el delegat evita precisar amb quin calendari es posaran en marxa les oficines d’arreu de la demarcació i apunta que l’objectiu és «aconseguir el desplegament integral en diferents etapes». En una d’aquestes fases, Alquézar no descarta la creació d’una Regió Sanitària pròpia que resolgui la divisió que hi ha ara entre les regions Metropolitana Sud (on hi ha l’Alt Penedès i el Garraf), comarques centrals (on hi ha l’Anoia) i Camp de Tarragona (on hi ha el Baix Penedès).

Admet que, arran de la covid, ara fa un any el Penedès es va trobar en una situació paradoxal, ja que les polítiques de desescalada del confinament van afectar les quatre comarques a ritme desigual. El delegat ho atribueix a la complexitat i el «trasbals» polític de la pandèmia, i afirma que s’estudiarà la creació de la Regió Sanitària pròpia, si bé matisa que aquesta anirà condicionada als recursos hospitalaris de la zona.

Alquézar espera aconseguir «reforçar el sentiment de pertinença» dels veïns de les quatre comarques a la vegueria Penedès, especialment dels municipis situats a l’extrem nord de l’Anoia i al sud del Baix Penedès. El delegat recorda que es tracta de la quarta vegueria en número d’habitants i sosté que «està destinada a ser un motor econòmic del país», tot posant en valor l’agricultura, la indústria i el turisme.

Per donar forma al futur de la demarcació, a banda de descentralitzar les conselleries, Alquézar confia en el paper que tindrà el Pla Territorial Parcial (PTP). A principi del 2022 ja estarà aprovat l’avanç d’aquest document.