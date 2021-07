Desenes de pagesos de Sant Martí de Tous estan llaurant els camps de cereal segats des d'aquest diumenge a la matinada. Coordinats amb els Bombers i els equips de l'ADF (Agrupació de Defensa Forestal) estan intensificant aquesta feina per generar un tallafoc a la zona de L'Aubreda que ajudaria a aturar l'avanç de l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia si el foc es desplaça cap al nord, com preocupa als equips d'extinció. Mentrestant, equips de voluntaris del poble mantenen preparat l'Ateneu, on han passat la nit un grup de nens que estaven de colònies i dos germans, que van ser evacuats d'una masia per precaució. Aquest diumenge, els nens de les colònies tornen en bus a casa seva, a Barcelona, però l'espai es manté obert davant possibles noves evacuacions.

La pagesia de Sant Martí de Tous, Bellprat i Santa Coloma de Queralt s'ha bolcat en ajudar en les tasques d'extinció llaurant els camps i fent altres tipus de tallafoc naturals per intentar aturar els flancs de l'incendi. Ahir a la tarda es va treballar a la zona de Bellprat, al flanc dret, i des d'aquest diumenge a la matinada, fan perímetre prop dels pobles, cases i masies del flanc esquerre. "Fem tallafocs naturals llaurant i donant amplada als camins. Fem el que podem perquè abastem on abastem", ha apuntat Roman Riba.

En Santi Codina va agafar el tractor aquest dissabte a les tres de la tarda i només l'ha aturat de les cinc de la matinada fins a les vuit del matí. Els coordinen els Bombers i les ADF i actuen als punts on els sembla que hi pot haver risc de propagació. La pagesia de la zona s'ha bolcat en aquestes tasques. "No havia vist mai tants tractors junts, surten tractors de tot arreu i tothom està col·laborant molt bé", ha destacat Riba.

També "tot el poble" de Sant Martí de Tous es va bolcar de seguida a habilitar un centre d'allotjament per als evacuats. Al centre de l'Ateneu del municipi, els voluntaris han acompanyat el grup de nens que estaven de colònies i dos germans d'una masia que van ser desallotjats. "Havíem de fer torns de guàrdia, però al final vam decidir quedar-nos tots", ha explicat una de les voluntàries, Gemma Hernàndez.

La nit ha estat "tranquil·la" i aquest matí els dos senyors han pogut tornar a casa "sans i estalvis" i els nens han esperat fins al migdia per poder tornar a Barcelona. "Estaven acampanats i no s'hi podien estar pel fum, i aquí al poble tampoc hi faran res perquè estem en alerta", ha apuntat Hernàndez. Aquest diumenge a la nit hi poden acudir altres veïns de les masies que s'han evacuat des de la carretera C-241c cap a Santa Margarida de Montbui.

El supermercat Cal Codina de Sant Martí de Tous ha abastit el centre d'aliments i de tot el necessari per preparar sopars, esmorzars i dinars. També els pagesos que treballen llaurant s'hi apropen per agafar menjar i beure. La Creu Roja ha portat llits i mantes per als que hi passin la nit. A més de l'Ateneu de Sant Marti de Tous, també s'han habilitat espais d'acollida a Santa Coloma de Queralt i al local social de Santa Maria de Miralles.