Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada d’aquest dissabte dos homes als quals acusen de tres robatoris amb violència o intimidació que realitzaven de forma itinerant. Les dues detencions es van fer quan els homes circulaven amb una motocicleta per l’autovia A-2 i es trobaven al terme municipal de Castellolí. Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, la investigació encara continua oberta, i els atracaments amb els quals se’ls relacionen s’haurien produït a Castellolí i Mollerussa, on haurien entrat en establiments amb un fàcil accés a la caixa i on, ocultats amb el casc, després d’amenaçar els treballadors amb un ganivet de grans dimensions aconseguien el botí. Tot seguit fugien ràpidament amb la moto. Els fets estan sota investigació dels agents de la Regió Policial de Ponent dels Mossos d’Esquadra i no es descarta que els arrestats puguin estar relacionats amb altres fets similars.