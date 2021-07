El subdelegat del Govern d’Espanya a Barcelona, Carlos Prieto, va visitar Igualada i Vilanova del Camí amb l’objectiu d’escoltar les necessitats del territori i fer possible projectes de recuperació econòmica. Va repassar els diferents projectes que el Govern espanyol té en marxa a l’Anoia, va oferir la col·laboració del Govern a les institucions del territori i un diàleg obert per impulsar totes les accions que siguin necessàries per fer avançar la comarca.

Acompanyat pel portaveu a l’Ajuntament d’Igualada i vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras, Prieto va començar la jornada amb una visita a la cooperativa Àuria Grup. La recuperació econòmica és un dels objectius del Govern espanyol i per això ofereix un seguit d’eines i de convocatòries d’ajudes per acompanyar les empreses.