Els Bombers demanaven al llarg d’aquest cap de setmana als agricultors de la zona afectada per l’incendi de la Conca de Barberà i l’Anoia que llauressin els camps per evitar la propagació de les flames, en un moment en què la collita a les comarques centrals ja està gairebé conclosa.

D’altra banda, un cop el cereal està recollit i s’ha embalat la palla, a nivell general es fan franges de seguretat tot llaurant els punts amb més risc d’incendi i també es llauren les zones on hi ha activitat humana propera, però no tots els camps de forma generalitzada per les dificultats i inversió que això suposa.

Al Bages ja hi ha gairebé la totalitat dels camps de cereal segats, segons explica Josep Guitart, coordinador d’Unió de Pagesos a la comarca. Guitart destaca que al Bages enguany no hi ha hagut incendis relacionats amb la sega del cereal i assegura que altres factors com poden el llançament de cigarretes o les línies elèctriques originen més focs forestals.

Al Berguedà, també s’ha completat gairebé tota la collita. I el coordinador d’Unió de Pagesos a la comarca, Toni Bascompte remarca que per fer la sega estan més condicionats per la meteorologia que no pas pel risc d’incendi, tot i que celebra que enguany no s’ha activat el pla alfa en el nivell que prohibeix la sega durant algunes hores. Tot i que aquest any no hi hagut restriccions per segar, Bascompte recorda que actualment, tota la maquinària agrícola ja va equipada amb extintors i material per poder extingir ràpidament un possible foc i remarca que aquesta campanya «no hem tingut cap problema».

Al Solsonès, la previsió és que aquesta s’allargui fins a final de mes. Aquí el risc d’incendi tampoc ha fet canviar de plans els agricultors i el coordinador d’Unió de Pagesos al Solsonès, Ramon Sala, remarca que els problemes per incendis han estat provocats per llamps i no per maquinària segant.

Als llocs on ja s’ha segat el cereal, Guitart destaca que «s’ha tret molt de combustible dels camps» i que en cas d’un gran incendi ara és més fàcil fer-hi una franja de seguretat. Tot i això, tant ell com Bascompte descarten la possibilitat de llaurar els camps d’una forma generalitzada i expliquen que els agricultors se centren en fer-ho a les zones de més risc i també en aquelles més properes a l’activitat humana com poden ser llocs a prop de granges, carreteres o nuclis o cases habitades.

Bascompte també puntualitza que amb les condicions actuals, amb els terrenys molt secs per la falta de pluja d’aquesta primavera i el que portem d’estiu, és més complicat llaurar. De totes formes insisteix en el fet que en els punts de més risc es fan franges de seguretat.