La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de construcció d’un itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre el nucli de Torredenuça i el Pla de Rubió, dins el terme municipal de Rubió. El projecte té un pressupost de licitació de 482.130 euros i un termini d’execució de quatre mesos. Fonts de la Diputació han indicat que «la finalitat és construir un itinerari separat de la calçada i ampliar-la». La separació de la part asfaltada atorgarà més seguretat als vianants.

Les obres també inclouen l’adequació de la senyalització vertical i l’execució de nova senyalització horitzontal d’acord amb la projectada, la instal·lació de barreres de seguretat i baranes per protegir els usuaris de la via, tant pel que fa a vehicles com vianants, la col·locació d’enllumenat al nou itinerari, així com la revegetació de nous talussos i zones fora d’ús, a més del desviament i reposició dels serveis afectats.

Caminar per la carretera

Actualment, els residents del petit nucli de Torredenuça, per poder accedir al nucli del Pla de Rubió, on actualment hi ha un local social, han de fer el seu recorregut pel marge de la carretera en un tram d’uns 300 metres, creuar la carretera i continuar per un itinerari de terra 100 metres més. A més, l’amplada actual de la carretera és inferior a 5,50 m en la majoria del tram objecte del projecte. Tots dos aspectes són factors de risc, sobretot per als vianants.

L’actuació comprèn l’ampliació de la calçada actual per tal d’aconseguir una plataforma mínima de 5,75 metres d’amplada, incrementada en alguns llocs per assolir els sobreamples necessaris en els diferents revolts, la construcció de l’itinerari de vianants de 450 metres amb una amplada lliure de pas d’1,8 metres, així com l’adequació del sistema de drenatge que hi ha a la nova secció transversal, inclosa l’ampliació de l’obra de drenatge del torrent de Can Martí.

Un pla de desenvolupament

Fonts de l’ens provincial han explicat que aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 Salut i benestar i 9 «Indústria, innovació i infraestructures». Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l’agenda global per al 2030.

La Diputació de Barcelona assumeix el compliment d’aquest pla, i fonts de l’entitat destaquen que desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible.