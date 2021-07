Una nit de condicions més favorables ha permès avançar en el control de l’incendi iniciat a la Conca de Barberà i que afecta sobretot l’Anoia. Segons ha informat el conseller d'interior, Jordi Ignasi Elena aquest dilluns al matí, s’ha pogut perimetrar el 90% del foc després d’una nit de treball amb eines manuals i foc tècnic. Ara per ara encara queden dos focus molt actius als flancs esquerra i dret del cap de l'incendi. Després dels treballs d'extinció d'aquesta nit, la situació ha millorat i això també ha permès aixecar el confinament a les poblacions pròximes de Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, de Bellprat i del nucli de Sant Gallard, que pertany a les Piles.

Bombers ha comunicat que “afrontem una jornada de treball més optimista, amb una meteorologia més favorable”, ja que s'esperen ruixats moderats a la zona que poden ajudar en les tasques d'extinció del foc. En declaracions a Rac1, l’inspector de Bombers Francesc Boya deia que confiava poder tenir estabilitzat l’incendi al final de la jornada d’avui.

En concret, el foc afecta una superfície provisional aproximada de 1.657 hectàrees. Segons ha comunicat Agents Rurals aquest matí, Bellprat és, de llarg, el municipi amb més grau d'afectació, ja que s'hi han cremat fins ara 1.069,5 hectàrees, seguit per aquest ordre de Sant Martí de Tous (234 ha), Santa Maria de Miralles (233 ha), Les Piles (70 ha), Santa Coloma de Queralt (48,5 ha) i Pontils (2 ha).

Durant la compareixença per avaluar l'evolució de l'incendi d'aquest matí a Santa Coloma de Queralt, David Borrell, cap dels Bombers de la Generalitat, ha informat que les mesures de protecció que s'aplicaran avui seran les mateixes que al llarg del dia d'ahir. En conseqüència, s'ha aixecat el confinament als municipis de Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles i Bellprat, i s'han obert les cinc carreteres que hi havia tallades. Tot i això, Borrell ha demanat a la població "que no passegi per la zona i deixin treballar als professionals". D'altra banda, continuen evacuades 110 persones de masos de la zona, així com la urbanització L'Aubreda de Sant Martí de Tous.

Tot i que el vent de marinada va dificultar aquest diumenge la tasca dels equips d’extinció, durant el dia el perímetre de l’incendi va avançar poc i els Bombers estaven aconseguint que el flanc esquerre es desplacés cap al nord. Però en el pols que mantenien ahir els Bombers i les flames, el foc semblava tenir més força a la nit i avançava a Sant Martí de Tous.

Finalment es va produir el pitjor escenari i l’incendi, que es va declarar dissabte a les 15.18h, avançava i per aquest motiu els Bombers van demanar al vespre el desallotjament de la urbanització de Ca n’Aubereda, a la comarca de l’Anoia, i el confinament dels municipis de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles. A les dificultats per fer front al foc, s’hi va afegir a les 8 del vespre un gran núvol sobre la zona de l’incendi que va impossibilitar els efectius desplaçats treballar durant mitja hora. Aquest és un fenomen, segons els Bombers, habitual en grans focs i la seva presència pot provocar turbulències en forma de vents que poden causar intensitats i velocitats de propagació del foc extremes i imprevisibles. Això donava una idea de la magnitud de l’incendi que ahir els equips d’emergències estaven intentant apagar. Per aquest motiu, els efectius d’extinció sobre el terreny van haver de ser retirats a zona segura fins que van poder ser recol·locats amb seguretat. Els analistes del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) van constatar que durant aquesta mitja hora el foc va recórrer 3,7 quilòmetres i consumit unes 200 hectàrees.

Ahir a la nit hi havia a un centenar de dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat treballant per crear eixos de confinament de l’incendi. El cap dels Bombers de la Generalitat, l’inspector David Borrell, va explicar ahir en una roda de premsa al vespre des del centre de comandament, que la meteorologia ha de jugar avui a favor, segons les previsions. El vent de marinada va amainar ahir quan es va pondre el sol i es preveien precipitacions lleugeres i un augment de la humitat relativa. Tot i això «serà una nit de treball dur», va destacar el cap dels Bombers.

A part de Bombers, Mossos, unitats del SEM i les ADF, en els treballa d’extinció també s’hi van afegir cossos estatals de seguretat i emergències, com Guàrdia Civil; 26 dotacions de la Unidad Militar de Emergencias (UME); les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) i 6 mitjans aeris del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

El temor dels veïns

Josep Vidal, un veí de Tous que s’ha dedicat tota la vida a la pagesia, mirava ahir al migdia amb impotència la gran columna de fum que es veia des del poble. Tot i viure en el nucli urbà, a prop de la zona afectada hi té la masia La Gallarda, on fins matí estava amb el tractor llaurant, amb l’ajut de més veïns perquè les flames no afectessin la seva parcel·la.

«A les 11 del matí ha vingut un agent dels Mossos d’Esquadra i ens ha dit que marxéssim perquè estàvem en una zona de perill. En aquell moment ja havíem llaurat tot l’entorn de l masia», explicava amb resignació. El dia anterior, Vidal va observar una columna de fum, però poc s’imaginava que el foc es faria tan gran. «Fins i tot em van dir uns veïns si m’havien d’ajudar a llaurar i vaig dir que no. Però al vespre em vaig penedir de dir-los que no perquè veia que avançava, i tenir por», explicava.

L’inspector en cap dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, va descartar que l’incendi que des de dissabte crema entre la Conca de Barberà i l’Anoia sigui fruit d’un fenomen natural com un llamp. «Ara mateix no tenim cap indici raonable», va dir en declaracions a la premsa, i «totes les hipòtesis estan obertes». Una hipòtesi l’apuntava dissabte l’alcalde de Santa Coloma de Queralt, Ramon Mullerat, sobre la possibilitat que el foc comencés per una cigarreta encesa, però els equips no van trobar cap cigarreta.

Vidal observava les flames ben aprop de l’Ateneu de Sant Martí de Tous, local municipal que està habilitat per atendre les persones evacuades. Ahir al migdia només hi quedaven dues famílies de la zona del municipi més propera a l’àrea on les flames avançaven. El tinent d’alcalde del poble, Pau Mir, que «dissabte veïns evacuats de Ca n’Aubereda estaven espantats i desconcertats, sense saber què fer».

A l’Ateneu hi van dormir 12 nens i joves d’un grup d’esplai que feia una estada a la urbanització i que també van ser evacuats. «Han passat la nit aquí i al matí els hem donat d’esmorzar. Després han vingut els pares a buscar-los», explicava Mir. A part de personal del SEM i Creu Roja, també hi havia a l’Ateneu u n equip de suport psicològic.

Al municipi veí de Miralles, també s’observava de forma preocupant la columna de fum ahir a la tarda. Al municipi hi havia equips dels Bombers i dels ADF que coordinaven els vehicles que entraven a la zona on els cossos d’emergències actuaven per apagar l’incendi. «En aquests moments tenim 75 voluntaris i 28 vehicles», explicava el cap dels ADF del Garraf i el Penedès, Ramon Torrents. «Estem fent front a un gran de grans dimensions, en què els condicions meteorològiques són molt adverses», afegia. Ahir a la tarda, des d’aquest punt es controlaven els efectius d’ADF de municipis i comarques properes que s’hi havien desplaçat. «Si venen de més lluny, deixem desatès la resta del país», afirmava el responsable dels ADF.

Controlat l’incendi al massís de Montgrí

Dos dies després d’estabilitzar l’incendi al massís del Montgrí, els Bombers ja el van donat per controlat ahir al migdia. L’incendi va calcinar 91 hectàrees de massa forestal, totes elles dins del Parc Natural del Montgrí. De tota manera, el sotsinspector dels Bombers, Antoni Valdepeñas, avançava que no preveuen extingir-lo fins d’aquí a un parell de dies. Encara hi ha fumeroles en diversos punts del perímetre que obligaven els Bombers a remullar el terreny. Es tractava de «soques i de matèria morta d’antigues nevades» que van deixat el bosc brut i que provocaven «revifalles». La part bona és que són dins del perímetre cremat i permet als efectius ajudar-los en les tasques d’extinció. Per això calculava que fins d’aquí a «dos o tres dies» no es pugui donar per extingit. Pel que fa a l’incendi de Ventalló, els Bombers han donat per controlat el foc aquest dilluns al matí. Finalment, ha calcinat unes 34 hectàrees de massa forestal, segons han informat els Agents Rurals. Un foc que es va declarar aquest dissabte a dos quarts de sis de la tarda i que es va estendre ràpidament i de forma violenta empès per la Tramuntana.

En relació a les causes dels dos focs, els Agents Rurals no han informat encara dels motius. En relació al de Ventalló, la primera hipòtesi que tenen és que hauria estat intencionat o per una negligència.