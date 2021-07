Estaven preparats per si les colònies havien d’acabar precipitadament per culpa de l’incendi. Els nens ho van viure com una petita aventura i no hi van posar mala cara, tot i saber que ens els propers dies no hi hauria més jocs ni activitats i que tornarien a la rutina diària, a Barcelona. «Tenim un protocol d’emergència, però quan els monitors el dissenyem mai no pensem que l’haurem de posar en pràctica», deia Alejandra Vázquez, responsable del grup d’esplai Movi de Sarrià, que tenien previst estar fins dimarts a la casa de colònies de La Censada, en el terme de Santa Margarida de Montbui, però a prop de Miralles, un dels municipis que ahir més patia per l’evolució de les flames.

El foc va atrapar per sorpresa el grup, integrat per 28 nens de 5 a 9 anys i 16 monitors, que dissabte a la nit estaven alertats que podrien ser evacuats si les flames avançaven. «Era més tard de les 11 de la nit quan la Policia Local ens va avisar, així que vam posar els nens a dormir vestits amb roba de carrer i les sabates a prop del llit per si ens evacuaven a corre-cuita», afegeix la responsable. Mentrestant, al nucli urbà de Montbui, la primera tinent d’alcalde, Coral Vázquez, es va desvetllar a dos quarts de 7 del matí per culpa de l’olor de cremat que es respirava a tot el poble i, més tard, en la reunió extraordinària convocada a l’Ajuntament a primera hora del matí per estudiar l’evolució del foc, els regidors van decidir que la millor opció, donades les circumstàncies, era desallotjar la casa de colònies i traslladar el grup al pavelló Mont-aQua.

La Policia Local es va desplaçar a la casa per alertar el grup de colònies. Teníem temps fins a les 11 del matí per deixar la casa, així que l’operatiu es va dur a terme amb relativa calma. «Els nens són molt petits, però no s’han espantat. Sense donar gaire informació, dissabte els vam dir que potser hauríem de marxar abans d’hora i ells ja saben a quins monitors avisar en el cas que necessitin alguna cosa o tinguin algun neguit», explicava a aquest diari la responsable del grup d’esplai barceloní ahir a la tarda, mentre esperava al pavelló, amb la resta de monitors i els nens, que un bus els portés a la capital catalana. Els infants jugaven tranquil·lament a la zona esportiva i quan veien algun periodista deien tot bromejant als monitors que volien «sortir a la tele».

El que no s’esperaven els monitors, ni els regidors que estaven a l’aguait que el grup d’esplai estigués segur, és que rebrien la visita del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que després de la visita al centre d’operacions de l’incendi, a Santa Coloma de Queralt, va decidir apropar-se a Montbui per veure com estava el grup de colònies. «El president ha vingut i s’ha interessat per conèixer el vostre estat de salut, nens», afirmava la primera tinent d’alcalde del municipi de l’Anoia. L’Ajuntament no només estava alerta des de dissabte a la nit per la seguretat del grup d’esplai, sinó també per les masies disperses del terme més properes a la zona afectada pel foc, així que també van contactar amb els veïns de les cases.