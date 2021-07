Amb l’incendi ja estabilitzat, al llarg del dia d’ahir, el centenar de veïns que havien estat desallotjats al llarg dels dissabte i el diumenge van poder tornar progressivament a casa seva. Un d’aquests veïns que va haver de marxar de casa és Josep Ramon Puig, que viu en una masia aïllada. Puig relatava que «ha estat una situació molt angoixant i trista, però aquest matí [ahir per al lector] ja ens han dit que ja podíem tornar a casa», tal com va fer ell mateix matí d’ahir.

Puig, que viu amb la seva mare a la masia La Pedrera, a la zona de Sentfores, relatava que a partir de les quatre de la tarda van veure com començava a bufar el vent i com el foc s’anava apropant a casa seva: «Vam baixar a fer les maletes i preparar quatre coses per si havíem de marxar i, finalment, a dos quarts de nou del vespre van venir els Mossos».

Aquest veí diu que van haver de deixar tots els animals a la casa –tenen cavalls, gossos, gallines i à-necs–, de manera que van viure una situació «molt angoixant i trista». Ahir al migdia, però, ja van poder tornar a casa seva.

També a Sant Martí de Tous, a l’Anoia, van viure una nit molt tensa i angoixant pel canvi de vent que es va produir aquest diumenge a la nit.

Una de les veïnes del poble, Maria Claramunt, lamentava que després de l’incendi el color del paisatge ha canviat: «Ara és tot gris enlloc de verd», i lamentava que «tenim racons molt emblemàtics al poble que s’han cremat». Aquesta veïna també explicava que la seva casa està ubicada just davant de la serralada de Miralles –afectada per l’incendi– i, per això, van estar tota la nit a l’expectativa per si els havien de desallotjar.

«Hem passat molts nervis i tensió, però per sort al final totes les masies s’han salvat i no hem hagut de lamentar morts», va expressar.