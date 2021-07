Controlat. Així és com va quedar ahir l’incendi que des de dissabte afecta l’Anoia i la Conca de Barberà. El descens de les temperatures juntament amb la pluja que va caure a primera hora del matí van ser claus per facilitar les feines dels equips d’extinció, que al migdia ja tenien el foc estabilitzat amb el 90% del perímetre tancat. Després de les dues jornades agòniques del cap de setmana, ahir els principals esforços es van centrar en acabar de perimetrar una petita zona al cap de l’incendi i al flanc esquerre

El foc ha afectat un perímetre de 1.700 hectàrees i ara caldrà veure quines parts no s’han vist afectades per les flames. Els municipis afectats són Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, les Piles i Santa Coloma de Queralt. En aquesta última població és on el foc va començar dissabte a la tarda.

Ahir, amb el foc ja estabilitzat, l’alcalde de Sant Martí de Tous detallava que ja estaven «més tranquils» després d’un cap de setmana de «molta preocupació» durant el qual veien com el foc avançava per la serra i quedava a tres quilòmetres de les cases, i també per la imatge del gran núvol de fum que va fer aturar part de l’extinció.

D’altra banda, un cop el foc es va donar per estabilitzat, el centenar de veïns de masos i cases aïllades, i de la urbanització l’Aubreda de Sant Martí de Tous, que al llarg del cap de setmana van ser desallotjats, ja va poder tornar a casa.

Malgrat això, el cap de Bombers, l’inspector David Borrell, va demanar a la població que no s’apropi a la zona i que actuï amb prudència perquè, a partir d’avui, les temperatures tornen a pujar i les condicions tornen a complicar-se.

Un bomber ferit lleu

Ahir a la tarda un bomber va resultar ferit lleu. El bomber va patir una contusió amb incisió en una cama, en posar el peu dins d’un forat i clavar-se una branca mentre treballava en les tasques d’extinció. Després de fer-li les primeres cures, va ser evacuat per personal sanitari del cos fins a un punt en què el SEM se’n va fer càrrec, per evacuar-lo a l’Hospital d’Igualada.

D’altra banda, la causa de l’incendi, però, continua sense aclarir-se. Els Agents Rurals ho investiguen i saben el punt exacte on es va iniciar, però, segons va explicar ahir el vicepresident del Govern català, Jordi Puigneró, no en saben la causa, encara que donen per fet que és per un factor humà. Tot i això, considera «poc probable» que hagi estat provocat.