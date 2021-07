L’Ajuntament d’Òdena assegura que ha resolt el 91% de les 3.046 incidències que ha rebut a través de l’anomenada Línia Verda, el servei de comunicació d’incidències i de consultes mediambientals que es va implantar al municipi el 2013. El consistori considera un èxit absolut el creixement exponencial de la participació ciutadana al servei des que es va posar en funcionament i anima els veïns del municipi a seguir utilitzant aquest canal directe de comunicació.

El tipus d’incidències comunicades més sovint són les relacionades amb les deixalles, seguides de les de neteja viària, enllumenat, voreres i calçades i mobiliari urbà. La Línia Verda també ha permès que l’Ajuntament conegués certes necessitats de les quals no tenia constància.

Es pot accedir al servei de Línia Verda descarregant gratuïtament l’aplicació (els usuaris de sistema Android des de Google Play i els d’iOS des de l’APP Store) i seleccionant Òdena com a municipi. Tot seguit cal prémer el botó «Nova incidència», triar-ne el tipus, adjuntar-ne una fotografia i escriure’n una observació. L’aplicació ja s’encarrega de registrar la ubicació des d’on s’envia la incidència. Un cop premut el botó d’enviar, el personal de l’Ajuntament rep una notificació amb la comunicació. De la seva banda, el ciutadà rep notificacions quan canvia l’estat de la incidència. L’aplicació Línia Verda també permet plantejar consultes mediambientals seleccionant l’opció «Fes la teva consulta». L’usuari hi rep una resposta d’un equip d’experts en la matèria en un termini màxim de 24 hores de forma completament gratuïta.

Una altra via per accedir al servei Línia Verda és el web liniaverdaodena.cat, que també permet comunicar incidències i plantejar una consulta. A banda, l’usuari hi trobarà material de consulta mediambiental, com una guia de bones pràctiques, consells i informació pròpia del municipi. Línia Verda també ofereix un servei telefònic al número 902193768, en horari de 8 del matí a 5 de la tarda amb un cost de 0,07 euros/minut.