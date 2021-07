L’Ajuntament d’Olesa ha posat en marxa una nova línia de subvencions que tenen per objectiu fomentar l’activitat econòmica amb ajuts per a la transformació digital i per a la renovació i la millora de la imatge i dels accessos dels establiments. El termini de presentació de sol·licituds és des del 28 de juliol fins al 17 d’agost.

L’import de la subvenció està supeditat al nombre de candidatures presentades i a la valoració obtinguda per cadascuna d’elles i fins a exhaurir la partida pressupostària. L’import mínim subvencionable serà de 500 euros, i el màxim subvencionable serà de 1.500 euros per a la línia 1, i de 2.000 per a la línia 2.

Segons ha detallat el consistori, es valoraran aspectes com la inversió realitzada, la finalitat de les actuacions, el manteniment de llocs de treball durant la pandèmia de la Covid-19 i la responsabilitat social de l’establiment.

El període d’execució de les actuacions comprèn des del 14 de març del 2020, data en què es va declarar l’estat d’alarma, fins a la data de publicació de la convocatòria en el BOP.

Fonts de l’Ajuntament olesà han destacat que en el context actual de crisi econòmica, el consistori considera «prioritari promoure i donar suport econòmic a accions que siguin vies generadores d’ocupació al municipi». Aquesta nova línia de subvencions se suma al paquet d’ajuts per a la creació i millora d’espais de coworking a Olesa que es poden sol·licitar fins al proper 10 d’agost.