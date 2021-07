El grup del PSC, a través del diputat Jordi Riba, ha traslladat al Parlament la demanda perquè es resolgui la manca de places de formació professional a l’institut Milà i Fontanals d’Igualada. Una inquietud expressada pel grup municipal Igualada Som-hi, després que, en plena preparació del proper curs 2021-2022, més de 300 alumnes puguin quedar-se fora. Davant aquesta situació, el PSC ha presentat ja un seguit de preguntes al Parlament de Catalunya per interpel·lar la conselleria d’Educació a trobar una solució i a planificar, d’una vegada, l’ampliació d’aquest centre de la ciutat.

El diputat per l’Anoia Jordi Riba ha presentat una proposta de resolució sobre la falta de places i afirma que «és inadmissible que això estigui passant. No pot ser que l’any passat es quedessin fora del Milà 250 alumnes i aquest curs les previsions ja apuntin a més de 300. Hi ha una manca de planificació evident per part del departament d’Educació que és gravíssima. És una situació que es veia a venir, que es podia planificar i no s’ha fet». En aquesta línia afegeix que «la formació professional és una branca acadèmica importantíssima i que dona oportunitats a molta gent, de fet així ho diuen les dades que marquen que els alumnes del Milà tenen entre els 60 i el 70% d’inserció laboral».

El portaveu d’Igualada Som-hi a l’Ajuntament, Jordi Cuadras, retreu que «davant un atur de la nostra comarca en el qual hi ha més de 8.000 persones sense feina i el 70% no tenen cap formació més enllà de l’ESO, per una manca de planificació de la Generalitat s’estigui deixant fora centenars de persones que voldrien formar-se. Ens preocupa la situació a la qual es deixa aquests alumnes que quedaran fora sense cap opció de formar-se i, per tant, amb moltes dificultats per accedir al mercat laboral quan el que voldrien és accedir a aquests estudis».

En la petició registrada s’insta el govern de la Generalitat a planificar i executar les obres necessàries per garantir l’accés de totes les persones que demanen tenir plaça al Milà i que es facin les inversions que toquen per ampliar les instal·lacions i els tallers que puguin garantir aquesta oferta de places i donar cabuda a tots els cursos amb més demanda.