L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha programat per a demà un acte de record a totes les víctimes de la covid, i que alhora vol ser un reconeixement als professionals essencials que han lluitat per contenir aquesta pandèmia. Es farà a la plaça de Can Papasseit a 2/4 de 8 del vespre i l’assistència és lliure, però la capacitat limitada.

D’aquesta manera, l’Ajuntament vol homenatjar les persones que han mort a causa d’aquesta malaltia, que sumen més d’un centenar al municipi des que va començar la pandèmia. Ho farà en el decurs d’un acte al qual s’han convidat representants de diferents col·lectius que han treballat en primera línia, però també particulars, empreses i entitats que han col·laborat en diferents iniciatives solidàries.

L’acte s’ha concebut en clau local i combinarà les intervencions institucionals amb música i poesia. Actuarà la vilanovina Sheila Grados, acompanyada a l’escenari de Pol Berlinches, Biel Jorba i Santi Méndez, i el recital serà a càrrec de Maria Berenguer i el també vilanoví Daniel Borrega.

L’Ajuntament ha encarregat una placa commemorativa per recordar totes les persones que han mort de covid, i que a partir de divendres lluirà a la plaça del Mercat. L’acte acabarà amb una ofrena floral de roses blanques.